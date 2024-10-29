Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin sözleri için "ön yargısız destek" çağrısı

29 Ekim 2024 19:26 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 21:07

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Özel Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin çağrısı için ön yargısız değerlendirme yapılması çağrısı yaptı. Türkiye Yüzyılı'nın inşası vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Milli Mücadele yıllarını hatırlattı. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı​ Recep Tayyip Erdoğan​, 29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi​'nde düzenlenen programda konuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör sorununun çözümüyle ilgili çok tartışılan sözlerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "ön yargısız değerlendirme" çağrısı yaptı.

"ŞER GÜÇLERİ EMELLERİNE ULAŞAMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

-Biz milletçe beraberliğimize sahip çıkarak ne terör örgütleri ne de onları üzerimize salanlar emellerine kavuşamayacaktır. Küresel tröstlerin anlamadığı hakikat var, onlar sanıyor ki bu milletin devleti 101 yıllık geçmişe sahiptir. Halbuki cumhuriyetimiz yeni devlet olarak değil yeniden başlangıcın sembolü rejim olarak doğmuştur. Elbette cumhuriyetimizin zaafları, hataları olmuştur ama bunların hiçbiri yapılanları gölgelemeye yetmez. Bu millet küllerinden yeniden doğmayı başarmış asil bir millettir. İç cepheyi sağlam tuttukça ne terör örgütleri ne de onlar besleyen şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır.

"ORTAĞIMIZIN YAKLAŞIMLARI ÖN YARGISIZ DEĞERLENDİRİLMELİ"

-Yönümüzü Türkiye Yüzyılı'na çevirmemiz gerektiğine inanıyorum. Böyle bir dönemde hep birlikte bu vizyon etrafında bütünleşmemiz hayatidir. Önümüzdeki siyasi, sosyal, ekonomik sorunları çözmeliyiz. Cumhur İttifakı ortağımızın önceliğinde son dönemde ortaya konan yaklaşımların ön yargısız olarak değerlendirilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Kadim devlet aklının milletimizin tecrübesinden gelen irfanının gereğidir. Sorunları görmezden gereken değil, kararlı olup çözmemiz gereken iklime girdik. "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır" emri gereğince Milli Mücadele dönemi kimse yan yana yürüdüğü arkadaşına "Türk mü, Kürt mü, Alevi mi, Sünni mi" olduğunu sormadı. Oynanan oyunlar karşısında kaçmayacağız tam tersine taviz vermeden mücadeleye devam edeceğiz. Gelin Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim.