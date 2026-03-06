Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'i kabul etti

Kategoriler
İstanbul
İstanbul’daki Vahdettin Köşkü önemli bir görüşmeye tanıklık etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’i kabul etti.
Ahmet Mücahid Ören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan ayını tebrik ederken görüşme sırasında gündemdeki gelişmelerin yanı sıra İhlas Holding’in iç ve dış yatırımları ele alındı.
Ören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İhlas Holding'in Türk Devletleri Teşkilatı için büyük öneme sahip Kırgızistan’daki enerji yatırımlarında gelinen son durumu anlattı.
Erdoğan'a İhlas Holding’in medya çalışmalarını da aktaran Ören, özellikle dijital mecralardaki atılımlar hakkında da bilgi verdi.