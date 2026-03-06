Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’i kabul etti. Görüşmede iç ve dış gündemin yanı sıra İhlas Holding'in yatırımları konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'i kabul etti
İstanbul’daki önemli bir görüşmeye tanıklık etti. Cumhurbaşkanı , İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'i kabul etti

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören'i Vahdettin Köşkü'nde kabul ederek gündemdeki gelişmeler ve İhlas Holding'in yatırımları hakkında görüştü.
Görüşmede gündemdeki gelişmeler ve İhlas Holding'in iç ve dış yatırımları ele alındı.
Ahmet Mücahid Ören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İhlas Holding'in Kırgızistan'daki enerji yatırımlarının son durumu hakkında bilgi verdi.
Ören ayrıca İhlas Holding'in medya çalışmaları, özellikle dijital mecralardaki atılımları hakkında da bilgi aktardı.
GÜNDEM GELİŞMELERİ VE İHLAS HOLDİNG'İN YATIRIMLARI ELE ALINDI

Ahmet Mücahid Ören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan ayını tebrik ederken görüşme sırasında gündemdeki gelişmelerin yanı sıra İhlas Holding’in iç ve dış yatırımları ele alındı.

Ören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İhlas Holding'in Türk Devletleri Teşkilatı için büyük öneme sahip Kırgızistan’daki enerji yatırımlarında gelinen son durumu anlattı.

Erdoğan'a İhlas Holding’in medya çalışmalarını da aktaran Ören, özellikle dijital mecralardaki atılımlar hakkında da bilgi verdi.

