İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ile İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören, 11 Şubat’ta göreve başlayan yeni bakanlara ayrı ayrı “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İhlas Holding'ten yeni bakanlara hayırlı olsun ziyareti İhlas Holding ve Medya Grup başkanları Ahmet Mücahid Ören ile Aslıhan Ören, yeni göreve başlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti ve medya konularını görüştü. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ve İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören, yeni bakanlara "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Ziyaret edilen bakanlar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu. Görüşmelerde bakanlara yeni görevlerinde başarılar dilendi. Ziyaretler sırasında medya ile ilgili konular kapsamlı bir şekilde ele alındı.

İlk durak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu. Mücahid Ören ve Aslıhan Ören daha sonra da Adalet Bakanı Akın Gürlek’i ziyaret etti.

Ziyaretler çok samimi bir havada geçerken bakanlara yeni görevlerinde başarılar dilendi. Görüşmelerde medya ile ilgili konular da kapsamlı bir şekilde ele alındı.