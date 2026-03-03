İhlas Holding'ten yeni bakanlara hayırlı olsun ziyareti

Kategoriler
İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ile İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören, 11 Şubat’ta göreve başlayan yeni bakanlara ayrı ayrı “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.
İlk durak İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu. Mücahid Ören ve Aslıhan Ören daha sonra da Adalet Bakanı Akın Gürlek’i ziyaret etti.
Ziyaretler çok samimi bir havada geçerken bakanlara yeni görevlerinde başarılar dilendi. Görüşmelerde medya ile ilgili konular da kapsamlı bir şekilde ele alındı.