Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İhlas Holding'ten yeni bakanlara hayırlı olsun ziyareti

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören ile birlikte göreve yeni başlayan bakanlara hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 00:00
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 00:12

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ile İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören, 11 Şubat’ta göreve başlayan yeni bakanlara ayrı ayrı “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

HABERİN ÖZETİ

İhlas Holding'ten yeni bakanlara hayırlı olsun ziyareti

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İhlas Holding ve Medya Grup başkanları Ahmet Mücahid Ören ile Aslıhan Ören, yeni göreve başlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti ve medya konularını görüştü.
İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ve İhlas Medya Grup Başkanı Aslıhan Ören, yeni bakanlara "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Ziyaret edilen bakanlar İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu.
Görüşmelerde bakanlara yeni görevlerinde başarılar dilendi.
Ziyaretler sırasında medya ile ilgili konular kapsamlı bir şekilde ele alındı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İhlas Holding'ten yeni bakanlara hayırlı olsun ziyareti

İlk durak Mustafa Çiftçi oldu. Mücahid Ören ve Aslıhan Ören daha sonra da Akın Gürlek’i ziyaret etti.

İhlas Holding'ten yeni bakanlara hayırlı olsun ziyareti

Ziyaretler çok samimi bir havada geçerken bakanlara yeni görevlerinde başarılar dilendi. Görüşmelerde medya ile ilgili konular da kapsamlı bir şekilde ele alındı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kırgızistan'dan İhlas Holding'e üst düzey ziyaret
İhlas Holding dev yatırımın nihai imzalarını attı! Kırgızistan ile 10 milyar dolarlık ortaklık
ETİKETLER
#içişleri bakanı
#adalet bakanı
#İhlas Holding
#Ahmet Mücahid Ören
#Aslıhan Ören
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.