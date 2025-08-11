Menü Kapat
Ekonomi
 Suat Vilgen

İhlas Holding dev yatırımın nihai imzalarını attı! Kırgızistan ile 10 milyar dolarlık ortaklık

İhlas Holding’in stratejik iştiraki Orta Asya Investment Holding, Kırgızistan’da toplam 2.217 MW gücündeki Kazarman ve Kokomeren HES projeleri için 20 yıl işletme ve alım garantisini kapsayan nihai anlaşmaya imza attı. 10 milyar dolarlık dev yatırım, bölgenin enerji dengelerini değiştirecek.

İhlas Holding dev yatırımın nihai imzalarını attı! Kırgızistan ile 10 milyar dolarlık ortaklık
11.08.2025
11.08.2025
saat ikonu 08:46

İhlas Holding’in stratejik iştiraki Orta Asya Investment Holding, Bakanlığı ile toplam değeri 10 milyar doları bulan enerji yatırımları için kritik bir adım daha attı. Yapılan anlaşma, 20 yıl işletme hakkı ve üretilen elektriğin devlet tarafından alım garantisini içeriyor. Proje, Zengezur, Kuşak-Yol ve Orta Koridor gibi bölgesel enerji hatlarının ihtiyacını karşılayacak stratejik öneme sahip.

İhlas Holding dev yatırımın nihai imzalarını attı! Kırgızistan ile 10 milyar dolarlık ortaklık

KAZARMAN VE KOKOMEREN HES PROJELERİ HAYATA GEÇİYOR

Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaybek İbrayev ile Orta Asya Investment Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören, 912 MW kapasiteli Kazarman HES ve 1.305 MW kapasiteli Kokomeren HES sözleşmelerine imza attı. Toplam 2.217 MW kurulu güce sahip projeler, Orta Asya enerji altyapısında yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

İhlas Holding dev yatırımın nihai imzalarını attı! Kırgızistan ile 10 milyar dolarlık ortaklık

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ’NDE TEMELİ ATILMIŞTI

Söz konusu projelerin başlangıç anlaşmaları, geçtiğimiz yıl kasım ayında Bişkek’te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi sırasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un huzurunda imzalanmıştı. Bugün atılan nihai imzalar, sadece işletme ve alım garantisini değil, aynı zamanda uluslararası tahkim şartlarını da kapsıyor.

İhlas Holding dev yatırımın nihai imzalarını attı! Kırgızistan ile 10 milyar dolarlık ortaklık

“BAMBAŞKA BİR SÜREÇ BAŞLIYOR”

İmza töreninde konuşan Kırgızistan Enerji Bakanı Taalaybek İbrayev, Orta Asya Investment Holding’in şeffaf ve uluslararası standartlara uygun sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ülkede geçmişte yaşanan enerji sıkıntılarının, Cumhurbaşkanı Caparov döneminde başlatılan reform ve yatırımlar sayesinde aşıldığını hatırlatan İbrayev, bu yeni projelerle Kırgızistan’da “bambaşka bir sürecin” başlayacağını vurguladı.

