Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile görüştü: Ermenistan ile süreci yakından izliyoruz

20 May 2024 19:08 - Güncelleme : 20 May 2024 19:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobani davasıyla ilgili ilk kez konuştu: Karar yüreklere su serpmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kobani davasıyla ilgili ilk kez konuştu: Karar yüreklere su serpmiştir

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirerek son gelişmeleri ele aldı. Ermenistan ile devam eden barış sürecini yakından izlediklerini söyledi.

İkilinin görüşmesinde Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin olumlu istikamette ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Türkiye’nin süreci yakından izlediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede sağlanacak adil ve kalıcı barışın hem Azerbaycan hem Ermenistan hem de bölge ülkeleri için yeni bir iklimi beraberinde getireceğini söyledi.