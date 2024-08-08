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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama görüşmesinde FETÖ ile mücadeleyi vurguladı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
08 Ağustos 2024 18:41 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 18:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama görüşmesinde FETÖ ile mücadeleyi vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile yaptığı telefon görüşmesinde FETÖ'cü grupların faaliyet göstermeye çabaladığı Arnavutluk'ta FETÖ ile mücadelenin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ileri düzeyde seyrettiğini, ticari, ekonomik, askeri temaslarla savunma sanayisindeki işbirliğinin atılacak adımlarla daha da güçleneceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta FETÖ'nün alan kazanmaya yönelik gayretlerinin boşa çıkartılmasının son derece önemli olduğunu, örgütün Arnavutluk'taki eğitim, sağlık ve dini kurumlar içerisindeki yapılanmasının son bulması için de gayretlerin süreceğine inandığını belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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