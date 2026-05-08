Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkan Yardımcısı Al Nahyan'ı kabul etti

ABD-İran geriliminde İran'ın hedef aldığı ülkelerden birisi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan Türkiye'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Nahyan'ı İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanında bölgede devam eden gerilimin de konuşulduğu değerlendiriliyor.