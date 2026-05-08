ABD-İran geriliminde İran'ın hedef aldığı ülkelerden birisi olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan Türkiye'ye geldi.

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkan Yardımcısı Al Nahyan'ı kabul etti Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan, Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgede devam eden gerilimin de konuşulduğu değerlendiriliyor. BAE, ABD-İran geriliminde İran'ın hedef aldığı ülkelerden biridir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Nahyan'ı İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

GÖRÜŞMEDE HAKAN FİDAN DA YER ALDI

Gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanında bölgede devam eden gerilimin de konuşulduğu değerlendiriliyor.