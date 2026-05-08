Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüştü

ABD ile İran arasında savaşı bitirecek anlaşmanın yapılıp yapılmayacağı merak edilirken dün gece Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimde ABD'nin İran hedeflerini vurması gerilimi tırmandırdı.

Savaşta gelinen son durumda ABD'nin İran'a ilettiği teklif değerlendirilirken İran'ın vereceği cevabın, savaşın seyrini değiştirebileceği tahmin ediliyor.

Gündem Hürmüz Boğazı gerilimi ve İran'ın ABD'ye vereceği cevap üzerine şekillenirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre 2 bakan, İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen noktayı ele aldı.