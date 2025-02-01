Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış Manço'yu andı! 'Milletimizin gönlünde farklı bir yere sahip'

01 Şubat 2025 13:52 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 14:11

Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden şarkıcı, besteci, söz yazarı ve TV programcısı Mehmet Barış Manço, vefatının 26'nci yılında anılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin gönlünde farklı bir yere sahip olan, Türk müziğinin duayen ismi Barış Manço'yu vefatının 26'ncı yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin gönlünde farklı bir yere sahip olan, Türk müziğinin duayen ismi Barış Manço'yu vefatının 26'ncı yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

VEFATININ ÜSTÜNDEN 26 YIL GEÇTİ

Türk rock müziğinin efsane ismi Barış Manço'nun vefatının üzerinden 26 yıl geçti. 1 Şubat 1999 tarihinde hayata veda eden Manço, geride bıraktığı eserleri ve izlediği yol ile Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olarak hafızalarda yaşamaya devam ediyor.

MİLYONLARIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU

Barış Manço, 1960'lı yıllarda müziğe adım atmış, özellikle 1970'li yıllardan sonra rock müziğini Türk halkına sevdiren ve aynı zamanda Türk sanat müziği ile harmanlayarak kendine özgü bir tarz oluşturmuştur. "Gülpembe", "Dönence", "Arkadaşım Eşek" gibi unutulmaz şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Manço, sadece müziğiyle değil, aynı zamanda televizyon programları ve sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma katkıda bulunmuştur.