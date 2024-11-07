Barış Manço filminde başrolü Ekin Koç oynayacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

07 Kasım 2024 16:14 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 16:43

Türk müziğinin ünlü isimlerinden Barış Manço'nun hayatı film oluyor. Filmde Barış Manço'nun kim tarafından oynanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ayrıca Barış Manço filminin ne zaman çıkacağı da gündem oldu.

Türk müzik tarihine sayısız eser bırakan ünlü sanatçı Barış Manço'nun hayat hikayesi film oluyor. Taff Pictures tarafından çekilen filmde Barış Manço'nun kim tarafından oynanacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BARIŞ MANÇO'YU KİM OYNAYACAK? Barış Manço'nun hayatını anlatan filmde başrolü gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ekin Koç oynayacak. EKİN KOÇ KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI? Ekin Koç, 21 Haziran 1992 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nü tamamladı. Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi alan Ekin Koç, ilk olarak 2013-2014 yılları arasında yayınlanan "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizide rol aldı. Daha sonra sırasıyla Benim Adım Gültepe, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Hayat Sırları, Bozkır, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Senden Bana Kalan adlı yapımlarda oynadı. ABD'de yayınlanan Succession adlı dizide de konuk oyuncu olarak yer aldı. Ekin Koç'un oynadığı diğer yapımlar ise şöyle: Bizim İçin Şampiyon

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