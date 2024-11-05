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Hayatla Barış filminin konusu gündem oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
05 Kasım 2024 09:49 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 09:55
Hayatla Barış filminin konusu gündem oldu

Duygusal teması ve etkileyici hikâyesiyle dikkat çeken Hayatla Barış filminin konusu merak ediliyor. Filmin gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenmesi ise meraklılarının daha çok ilgisinin çekiyor.

İzleyicilerin büyük bir merakla beklediği Hayatla Barış filmi duygu yüklü arka planı ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine topladı.

HAYATLA BARIŞ KONUSU NE?

Hayatla Barış, küçükken geçirdiği kaza nedeniyle engelli olmasına rağmen bu durumun hayatını engellemesine izin vermeyen milli sporcu Barış Telli’nin hayatını anlatıyor.

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Barış Telli, yıllar içinden tenisten atletizme, sporun birçok alanında Türkiye’de rekorlar kırdı. Ampute Futbol Milli Takımı’nda yaşadığı şampiyonluklar, gol krallıkları ile Barış Telli, zamanla “Ampute Messi” olarak tanınmaya başladı.

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HAYATLA BARIŞ OYUNCULARI KİMLER?

Taner Ölmez - Barış Telli

Gürkan Uygun - Ali Telli

Nazan Kesal - Aysel Telli

Hayatla Barış filminin konusu gündem oldu - 3. Resim

Biran Damla Yılmaz - Zeynep

Bülent İnal – Yılmaz

Erkan Üçüncü - Hadi Neşet

Hayatla Barış filminin konusu gündem oldu - 4. Resim

Sinan Tuzcu – Faik

Mekin Sezer - Cengiz

Devrim Kabacaoğlu - Serkan

Alara Turan - Pınar

Çağla Yurga - Çocuk Zeynep

 

Sıkça Sorulan Sorular
Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı oyuncusu
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Kaynak: TGRT Haber

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