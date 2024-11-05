Hayatla Barış filminin konusu gündem oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

05 Kasım 2024 09:49 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 09:55

Duygusal teması ve etkileyici hikâyesiyle dikkat çeken Hayatla Barış filminin konusu merak ediliyor. Filmin gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenmesi ise meraklılarının daha çok ilgisinin çekiyor.

İzleyicilerin büyük bir merakla beklediği Hayatla Barış filmi duygu yüklü arka planı ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine topladı. HAYATLA BARIŞ KONUSU NE? Hayatla Barış, küçükken geçirdiği kaza nedeniyle engelli olmasına rağmen bu durumun hayatını engellemesine izin vermeyen milli sporcu Barış Telli’nin hayatını anlatıyor. Barış Telli, yıllar içinden tenisten atletizme, sporun birçok alanında Türkiye’de rekorlar kırdı. Ampute Futbol Milli Takımı’nda yaşadığı şampiyonluklar, gol krallıkları ile Barış Telli, zamanla “Ampute Messi” olarak tanınmaya başladı. HAYATLA BARIŞ OYUNCULARI KİMLER? Taner Ölmez - Barış Telli Gürkan Uygun - Ali Telli Nazan Kesal - Aysel Telli Biran Damla Yılmaz - Zeynep Bülent İnal – Yılmaz Erkan Üçüncü - Hadi Neşet Sinan Tuzcu – Faik Mekin Sezer - Cengiz Devrim Kabacaoğlu - Serkan Alara Turan - Pınar Çağla Yurga - Çocuk Zeynep Sıkça Sorulan Sorular Barış Telli kimdir? Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı oyuncusu Hayatla Barış filmi nereden izlenebilir? Netflix'ten izleyebilirsiniz. İlgili Haberler Ampute Milli Futbol Takımımız, üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ampute Milli Takımına tebrik