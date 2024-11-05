Hayatla Barış filminin konusu gündem oldu
Duygusal teması ve etkileyici hikâyesiyle dikkat çeken Hayatla Barış filminin konusu merak ediliyor. Filmin gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenmesi ise meraklılarının daha çok ilgisinin çekiyor.
İzleyicilerin büyük bir merakla beklediği Hayatla Barış filmi duygu yüklü arka planı ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine topladı.
HAYATLA BARIŞ KONUSU NE?
Hayatla Barış, küçükken geçirdiği kaza nedeniyle engelli olmasına rağmen bu durumun hayatını engellemesine izin vermeyen milli sporcu Barış Telli’nin hayatını anlatıyor.
Barış Telli, yıllar içinden tenisten atletizme, sporun birçok alanında Türkiye’de rekorlar kırdı. Ampute Futbol Milli Takımı’nda yaşadığı şampiyonluklar, gol krallıkları ile Barış Telli, zamanla “Ampute Messi” olarak tanınmaya başladı.
HAYATLA BARIŞ OYUNCULARI KİMLER?
Taner Ölmez - Barış Telli
Gürkan Uygun - Ali Telli
Nazan Kesal - Aysel Telli
Biran Damla Yılmaz - Zeynep
Bülent İnal – Yılmaz
Erkan Üçüncü - Hadi Neşet
Sinan Tuzcu – Faik
Mekin Sezer - Cengiz
Devrim Kabacaoğlu - Serkan
Alara Turan - Pınar
Çağla Yurga - Çocuk Zeynep