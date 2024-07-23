Barış Manço'nun efsane otomobili Türkiye yolunda!

23 Temmuz 2024 14:33 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 14:33

Barış Manço'nun Belçika'da yaşadığı yerde açıldı: Türk sanatçı için bir ilk

Barış Manço'nun Belçika'da yaşadığı yerde açıldı: Türk sanatçı için bir ilk

Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için söyledikleri gündem oldu

Barış Manço'nun Cumhuriyet'in 100. yılı için söyledikleri gündem oldu

1960'lı yıllarda Belçika'nın Liege kentine yerleşen ve aralıklarla yaşamını burada sürdüren Manço'nun 1991 model Honda Prelude aracı, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço tarafından 3 sene önce bölgeyi vuran selde hasar almış halde bir depoda bulundu.

Bunun üzerine oğulları, aracın Moda'daki Barış Manço Müzesi'ne getirilebilmesi için yasal işlemler başlattı.

25 yıldır trafiğe çıkmayarak Türkiye’ye getirilmeyi bekleyen ancak yurt dışına çıkarılabilmesi için 30 yaşını doldurması gereken araç, sponsor lojistik firması tarafından konteynerle deniz yoluyla Türkiye'ye doğru yola çıkarıldı.

Barışseverlerin hatıralarında kırmızı rengiyle yer eden aracın konteynere yüklenmesinin hemen öncesinde, süreçte emeği geçenler, değerlendirmelerde bulundu.

MÜZEDE SERGİLENECEK

Batıkan Manço, Belçika ve Türk makamlarının işbirliğinde yürütülen 6-7 aylık sürecin sonuna gelinmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ben buradan gönderiyorum, ağabeyim (Doğukan Manço) orada karşılayacak." dedi.

Manço, "Aracın varmasından sonra bir süreç daha var. Mekanik kısmında ağabeyim devreye giriyor. Rötuşları olacak. Aracın sağlığı için çalışır hale gelecek ama trafiğe çıkmayacak. Barış Manço Müzesi’nde sergilenecek." diye konuştu.

"OLMASI GEREKEN YERDE"

"Araç, olması gereken yere gidiyor. Tüm Barışseverler için yerine getirmek istediğimiz bir görevdi. Barış Manço’nun yaşamına dair ipuçları o müzede sergileniyor.

Dolayısıyla aracın yeri, Barış Manço Müzesi." değerlendirmesini yapan Manço, aracın kendisi için ifade ettiklerini "Bu araç bana Belçika’daki yaşamımızı ifade ediyor.

Ağabeyim ve ben burada doğduk. Okula burada başladık. Bizim buradaki aracımızdı." sözleriyle özetledi.

"EN GÜZEL ANILARIMIN ARASINDADIR"

Manço, aracın ailesinin Türkiye tatillerinde kendilerine eşlik ettiğini dile getirerek, unutamadığı bir anısını şöyle paylaştı:

"Bir defasında dönüş yolunda, babam ve ağabeyim İzmir’den yola çıkarak aracı İtalya’ya getirmişlerdi.

Onların yolcuğunu hep kıskanmışımdır. Biz İtalya’da buluştuk. Orada tatil yaptık. Yolun gerisini Belçika’ya karadan gittik Bu araçtaki en uzun yolculuğum o.

Muazzam bir tatildi. En güzel anılarımın arasındadır. Uzun bir yolda bir baba ve iki oğlu yolculuktaydık."