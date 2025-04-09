Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetiyle görüşme tarihini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyeti ile yarın görüşeceğini açıkladı. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye gibi hayati meselelerimiz var. Bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşme tarihini açıkladı. Öte yandan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'ye bir kez dfaha geçmiş olsun dileklerini iletti.

"DEM HEYETİNİ YARIN KABUL EDECEĞİM"

Bizim çok daha mühim gündemlerimiz var diyen Erdoğan, "Terörsüz Türkiye gibi hayati meselelerimiz var. Bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz. Yarın DEM heyetini kabul edip terörsüz Türkiye hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Sayın Bahçeli'ye bugün bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, rabbimden uzun ömürler diliyorum.