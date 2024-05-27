Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dursun Özbek'i hem seçim hem şampiyonluk tebriği için aradı

27 May 2024 21:47 - Güncelleme : 27 May 2024 21:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i aradı.

Alınan bilgiye göre, Özbek'i Kulüp Başkanlığına tekrar seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig Şampiyonluğunu da kutladı.