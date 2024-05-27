Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dursun Özbek'i hem seçim hem şampiyonluk tebriği için aradı
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
27 May 2024 21:47 - Güncelleme : 27 May 2024 21:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde yeniden başkan seçilen Dursun Özbek'i şampiyonluk tebriği için arayarak görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i aradı.
Alınan bilgiye göre, Özbek'i Kulüp Başkanlığına tekrar seçilmesi dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig Şampiyonluğunu da kutladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı