Cumhurbaşkanı Erdoğan 'çok önemli' diyerek duyurdu! 48 adet KAAN Endonezya'ya ihraç edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk savunma sanayiinin gurur projelerinden Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili gelişmeyi 'çok önemli' diyerek duyurdu. Endonezya ile yapılan stratejik savunma anlaşması çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek.

"TÜRKİYE'DE ÜRETİLEREK ENDONEZYA'YA İHRAÇ EDİLECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Millî muharip uçağımız KAAN ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi milletimle paylaşmak istiyorum… Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek. KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak. Yerli ve millî savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve TUSAŞ başta olmak üzere KAAN'ın üretiminde ve Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyorum.