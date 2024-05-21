Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Ulusal yas nedeniyle bugün okullar tatil mi?

21 May 2024 09:06 - Güncelleme : 21 May 2024 09:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası bir gün milli yas ilan edildiğini duyurdu. Türkiye genelinde bayraklar yarıya indirildi. bunun ardından milyonlarca veli ve öğrenci okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu araştırmaya başladı. Peki 21 Mayıs günü okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı? Milli yas ne demek? İşte detaylar...

MİLLİ YASTA OKULLAR TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada İran Cumhurbaşkanı Reisi ve yanında bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini söyledi. Yas ilan edilince okullar tatil edilmiyor. Eğitim ve öğretim 21 Mayıs'ta kaldığı yerden devam edecek.

MİLLİ YAS NE DEMEK, NEDEN OLUR?

Ulusal yas veya milli yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği günlerdir. Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükümetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen günlerde bayraklar yarıya indirilir. O ülkedeki eğlence programları iptal edilir. Milli yas günleri resmi tatil sayılmaz.