Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sultan Mehmet Sergisi'nde tek tek inceledi bilgi aldı

29 May 2024 18:36 - Güncelleme : 29 May 2024 18:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezerek eserleri bir bir inceledi.

Sergi salonunda eserleri inceleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi Murat Bardakçı'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergiyi gezdikten sonra öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.