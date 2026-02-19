Cumhurbaşkanı Erdoğan ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleriyle bir araya geldi. İftar sonrası konuşan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi terör musibetinden kurtarmakta kararlıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleriyle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki ramazan etkinliğine karşı çıkanlara isim vermeden değinerek, yıllarca 'hak, hukuk, özgürlük' kavramlarını sopa olarak kullananların çirkin yüzlerinin ortaya çıktığını belirtti. Devam eden Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak, 16 ay önce başlatılan çalışmada kısa sürede kayda değer başarı elde edildiğini ve Türkiye'yi terörden kurtarmakta kararlı olduklarını ifade etti. Kahraman ordumuzun ve güvenlik birimlerinin operasyonları sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetinin ciddi ölçüde sınırlandırıldığını vurguladı. Türkiye'nin kendi güvenliği için sınır ötesinde de her türlü adımı attığını ve tehlikeyi kaynağında temizlediğini söyledi. Şehit yakınları ve gaziler için kamuda istihdamın 1995-2002 dönemindeki 6315 rakamından 52 bine ulaştığını ve şehitlerin isimlerinin okullara, caddelere ve kamu alanlarına verildiğini belirtti.

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki ramazan etkinliğine karşı "Laiklik Bildirisi" yayınlayanlara isim vermeden değinerek "Yıllarca bize ahlak satan, demokrasiden dem vuran tekellerine aldıkları 'hak, hukuk, özgürlük' kavramlarını bir sopa olarak kullanan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca devam eden Terörsüz Türkiye sürecinden bahsederek "Bundan 16 ay önce başlattığımız terörsüz Türkiye çalışmasında kısa sürede kayda değer başarı alındı. Dikkatli, tedbirli ve titiz hareket ediyoruz. Yarım asırdır yüreğimizi yakan bu terör musibetinden Türkiye'yi inşallah ebediyen kurtarmakta kararlıyız." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ramazan ayının ilk iftarında davetimize icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayda bizlerle beraber olduğunuz için sizlerle en kalbi duygularla selamlarımı sunuyorum.

Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi kardeşlerimizi şükranla yad ediyorum. Şehitlerimizin emaneti olan sizlere sabrı cemil diliyorum. Bizim için en yüce makam şehadettir.

Şehitlik mertebesine ulaşmak ne kadar kıymetliyse geride kalanların sabırlı ve metanetli olması kıymetlidir.

"MİLLETÇE ÇOK ÇETİN SEFERLERDEN GEÇTİK"

Sizlerle milletçe iftihar ettiğimizi burada tekraren vurgulamak istiyorum. Milletçe çok çetin seferlerden geçtik. Haçlı ve Moğol saldırılarına maruz kaldık. Köylerimiz yıkıldı, yakıldı ve harap oldu. Ne olursa olsun bizi bu topraklardan söküp atamadılar. Devletimizi işgal, milletimizi esir edemediler.

Malazgirt ruhuyla, Çanakkale ruhuyla kurtulduk. İstiklal harbinde yedi düvele karşı geldik. 15 Temmuz destanını bu ruhla yazdık.

"YILLARCA HAK HUKUK KAVRAMLARINI SOPA YAPANLARIN ÇİRKİN YÜZLERİ ORTAYA ÇIKIYOR"

Bugün dünya siyaseti baştan şekilleniyor. Çevremizde ciddi kriz ve gerilimler yaşanıyor.

Yıllarca bize ahlak satan, demokrasiden dem vuran tekellerine aldıkları 'hak, hukuk, özgürlük' kavramlarını bir sopa olarak kullanan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor.

Oynanan oyunların da kurulan tuzakların da tuzak kuranlarla birlikte kuzu postu giydirilmiş sırtlan sürülerinin de gayet farkındayız. Kahraman ordumuzun ve diğer güvenlik birimlerimizin operasyonları sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlandırdık.

Bugün İHA'lar, SİHA'lar, füzeler, roketler, gemiler, helikopterler ve tanklar dahil hemen her alanda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz.

"TÜRKİYE'Yİ TERÖR BELASINDAN KURTARMAKTA KARARLIYIZ"

Türkiye kendi güvenliği için sınır ötesinde de her türlü adımı atmaktadır. Nerede tehlike ve tehdit varsa kimseden icazet almadan kaynağında temizliyoruz.

Bundan 16 ay önce başlattığımız terörsüz Türkiye çalışmasında kısa sürede kayda değer başarı alındı. Dikkatli, tedbirli ve titiz hareket ediyoruz. Yarım asırdır yüreğimizi yakan bu terör musibetinden Türkiye'yi inşallah ebediyen kurtarmakta kararlıyız.

Bunu yaparken şehitlerimizin kahramanlıklarına leke sürdürmeden yapmak zorundayız. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi rahatsız eden hiçbir söyleme izin vermeyeceğimizi en iyi sizler biliyorsunuz.

Biz oyunlara gelmeyeceğiz, aramıza nifak sokmaya çalışanlara prim vermeyeceğiz. Sizler bize aziz şehitlerimizin emanetisiniz. Emanete sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Siz şehit yakınlarımız için 23 yılda gündemde bile olmayan kolaylığı devreye aldık.

1995 ile 2002 yılları arasında 6315 şehit yakını ve gazimizin kamuda istihdamı yapılmıştı. Bu sayı 52 bine ulaştı. 4222 okul, cadde ve kamu alanlarına şehitlerimizin isimlerini verdik. Daha sayamayacağımız pek çok hizmeti ve imkanı şehit yakınlarımızın imkanına sunduk. Bakanlıklarımız bir yanda, komisyonumuz diğer yanda, AK Partimizin ilgili kurulları büyük bir çabayla şehit yakınlarımız ve gazilerimizin yanında olmaya devam edecek."