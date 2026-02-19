Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi terör musibetinden kurtarmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şehit Aileleri ile İftar' programında yaptığı konuşmada ismini anmadan "Laiklik Bildirisi"ne tepki göstererek "Tekellerine aldıkları 'hak, hukuk, özgürlük' kavramlarını bir sopa olarak kullanan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor" dedi. Erdoğan ayrıca Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili "Türkiye'yi terörden ebediyen kurtarmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi terör musibetinden kurtarmakta kararlıyız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 19:49
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 20:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayının ilk iftarında şehit aileleriyle bir araya geldi. İftar sonrası konuşan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi terör musibetinden kurtarmakta kararlıyız

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleriyle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki ramazan etkinliğine karşı çıkanlara isim vermeden değinerek, yıllarca 'hak, hukuk, özgürlük' kavramlarını sopa olarak kullananların çirkin yüzlerinin ortaya çıktığını belirtti.
Devam eden Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak, 16 ay önce başlatılan çalışmada kısa sürede kayda değer başarı elde edildiğini ve Türkiye'yi terörden kurtarmakta kararlı olduklarını ifade etti.
Kahraman ordumuzun ve güvenlik birimlerinin operasyonları sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetinin ciddi ölçüde sınırlandırıldığını vurguladı.
Türkiye'nin kendi güvenliği için sınır ötesinde de her türlü adımı attığını ve tehlikeyi kaynağında temizlediğini söyledi.
Şehit yakınları ve gaziler için kamuda istihdamın 1995-2002 dönemindeki 6315 rakamından 52 bine ulaştığını ve şehitlerin isimlerinin okullara, caddelere ve kamu alanlarına verildiğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki ramazan etkinliğine karşı " Bildirisi" yayınlayanlara isim vermeden değinerek "Yıllarca bize ahlak satan, demokrasiden dem vuran tekellerine aldıkları 'hak, hukuk, özgürlük' kavramlarını bir sopa olarak kullanan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi terör musibetinden kurtarmakta kararlıyız

Erdoğan ayrıca devam eden Terörsüz sürecinden bahsederek "Bundan 16 ay önce başlattığımız terörsüz Türkiye çalışmasında kısa sürede kayda değer başarı alındı. Dikkatli, tedbirli ve titiz hareket ediyoruz. Yarım asırdır yüreğimizi yakan bu terör musibetinden Türkiye'yi inşallah ebediyen kurtarmakta kararlıyız." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ramazan ayının ilk iftarında davetimize icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayda bizlerle beraber olduğunuz için sizlerle en kalbi duygularla selamlarımı sunuyorum.

Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi kardeşlerimizi şükranla yad ediyorum. Şehitlerimizin emaneti olan sizlere sabrı cemil diliyorum. Bizim için en yüce makam şehadettir.

Şehitlik mertebesine ulaşmak ne kadar kıymetliyse geride kalanların sabırlı ve metanetli olması kıymetlidir.

"MİLLETÇE ÇOK ÇETİN SEFERLERDEN GEÇTİK"

Sizlerle milletçe iftihar ettiğimizi burada tekraren vurgulamak istiyorum. Milletçe çok çetin seferlerden geçtik. Haçlı ve Moğol saldırılarına maruz kaldık. Köylerimiz yıkıldı, yakıldı ve harap oldu. Ne olursa olsun bizi bu topraklardan söküp atamadılar. Devletimizi işgal, milletimizi esir edemediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi terör musibetinden kurtarmakta kararlıyız

Malazgirt ruhuyla, Çanakkale ruhuyla kurtulduk. İstiklal harbinde yedi düvele karşı geldik. 15 Temmuz destanını bu ruhla yazdık.

"YILLARCA HAK HUKUK KAVRAMLARINI SOPA YAPANLARIN ÇİRKİN YÜZLERİ ORTAYA ÇIKIYOR"

Bugün dünya siyaseti baştan şekilleniyor. Çevremizde ciddi kriz ve gerilimler yaşanıyor.

Yıllarca bize ahlak satan, demokrasiden dem vuran tekellerine aldıkları 'hak, hukuk, özgürlük' kavramlarını bir sopa olarak kullanan aktörlerin çirkin yüzleri tek tek ortaya çıkıyor.

Oynanan oyunların da kurulan tuzakların da tuzak kuranlarla birlikte kuzu postu giydirilmiş sırtlan sürülerinin de gayet farkındayız. Kahraman ordumuzun ve diğer güvenlik birimlerimizin operasyonları sayesinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlandırdık.

Bugün İHA'lar, SİHA'lar, füzeler, roketler, gemiler, helikopterler ve tanklar dahil hemen her alanda kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz.

"TÜRKİYE'Yİ TERÖR BELASINDAN KURTARMAKTA KARARLIYIZ"

Türkiye kendi güvenliği için sınır ötesinde de her türlü adımı atmaktadır. Nerede tehlike ve tehdit varsa kimseden icazet almadan kaynağında temizliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi terör musibetinden kurtarmakta kararlıyız

Bundan 16 ay önce başlattığımız terörsüz Türkiye çalışmasında kısa sürede kayda değer başarı alındı. Dikkatli, tedbirli ve titiz hareket ediyoruz. Yarım asırdır yüreğimizi yakan bu terör musibetinden Türkiye'yi inşallah ebediyen kurtarmakta kararlıyız.

Bunu yaparken şehitlerimizin kahramanlıklarına leke sürdürmeden yapmak zorundayız. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi rahatsız eden hiçbir söyleme izin vermeyeceğimizi en iyi sizler biliyorsunuz.

Biz oyunlara gelmeyeceğiz, aramıza nifak sokmaya çalışanlara prim vermeyeceğiz. Sizler bize aziz şehitlerimizin emanetisiniz. Emanete sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Siz şehit yakınlarımız için 23 yılda gündemde bile olmayan kolaylığı devreye aldık.

1995 ile 2002 yılları arasında 6315 şehit yakını ve gazimizin kamuda istihdamı yapılmıştı. Bu sayı 52 bine ulaştı. 4222 okul, cadde ve kamu alanlarına şehitlerimizin isimlerini verdik. Daha sayamayacağımız pek çok hizmeti ve imkanı şehit yakınlarımızın imkanına sunduk. Bakanlıklarımız bir yanda, komisyonumuz diğer yanda, AK Partimizin ilgili kurulları büyük bir çabayla şehit yakınlarımız ve gazilerimizin yanında olmaya devam edecek."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi kabul etti
ETİKETLER
#terörle mücadele
#şehit aileleri
#ramazan
#laiklik
#TÜRKİYE
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.