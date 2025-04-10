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 | Sule Altinel

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 13 üniversiteye yeni rektör, 4 ülkeye büyükelçi atandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine ve 13 üniversiteye rektör ataması yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 4 ülkeye ise yeni büyükelçi atandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 13 üniversiteye yeni rektör, 4 ülkeye büyükelçi atandı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 05:26
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 05:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 10 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı.

13 ÜNİVERSİTENİN REKTÖRÜ DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla birlikte 13 üniversitenin de rektörü değişti:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmud Güngör
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zekeriya Akman
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rengin Ak
Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Gençcelep
Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Oktay Yıldız
Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Koç
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmaştığ
Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Burak Küntay
Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Aydın
Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlhami Gülçin getirildi.

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel seçildi.

4 ÜLKEYE YENİ BÜYÜKELÇİ ATANDI

Cumhurbaşkanı kararıyla 4 ülkeye yeni büyükelçi atamaları gerçekleştirildi.

Bosna-Hersek Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Emin Akseki, Burkina Faso Büyükelçiliğine Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Feriba Duygu Hokkacı Esirgen, İrlanda Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Esra Cankorur ve Nijerya Büyükelçiliğine Mehmet Poroy getirildi.

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