Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 13 üniversiteye yeni rektör, 4 ülkeye büyükelçi atandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine ve 13 üniversiteye rektör ataması yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 4 ülkeye ise yeni büyükelçi atandı.