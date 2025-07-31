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 | Onur Kaya

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Grev kararı 60 gün ertelendi

Son dakika haberi: Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın grevi, milli güvenliği bozucu nitelikte görülmesi sebebiyle Cumhurbaşkanı kararıyla 60 gün ertelendi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Grev kararı 60 gün ertelendi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 02:45
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 03:25

31 Temmuz 2025 tarihli ve 32972 sayılı Resmi Gazete yayımlandı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın kararının ertelenmesi, Cumhurbaşkanı Kararı ile ’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Grev kararı 60 gün ertelendi

GREVLER 60 GÜN ERTELENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararı, milli güvenliği bozucu nitelikte görülmesi sebebiyle 60 gün süreyle ertelendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Grev kararı 60 gün ertelendi

Böylece sendikanın Ankara Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü, Eskişehir Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ve Kütahya Emet Bor İşletme Müdürlüğünde alınan grev kararları ertelenmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Grev kararı 60 gün ertelendi

ZAM PAZARLIĞINDAN SONUÇ ÇIKMAYINCA GREV KARARI ALINDI

600 bin kamu çalışanını ilgilendiren görüşmelerinde taraflar anlaşmaya varamamıştı.

Hükümet işçilere yaptığı son teklifte; 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 24, ikinci 6 ayı için yüzde 11, 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6'lık zam sunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Grev kararı 60 gün ertelendi

Ancak hükümetin zam teklifini kabul etmeyen sendika, 1 Ağustos'tan itibaren greve başlayacaktı. İlk grev Eti Maden'e bağlı bor işletmelerinde yapılacaktı.

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#zam
#erdoğan
#resmi gazete
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#Türkiye Maden İşçileri Sendikası
#Eti Maden
#Gündem
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