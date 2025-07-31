Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Grev kararı 60 gün ertelendi

31 Temmuz 2025 tarihli ve 32972 sayılı Resmi Gazete yayımlandı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın grev kararının ertelenmesi, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

GREVLER 60 GÜN ERTELENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından alınan grev kararı, milli güvenliği bozucu nitelikte görülmesi sebebiyle 60 gün süreyle ertelendi.

Böylece sendikanın Ankara Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü, Eskişehir Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ve Kütahya Emet Bor İşletme Müdürlüğünde alınan grev kararları ertelenmiş oldu.

ZAM PAZARLIĞINDAN SONUÇ ÇIKMAYINCA GREV KARARI ALINDI

600 bin kamu çalışanını ilgilendiren zam görüşmelerinde taraflar anlaşmaya varamamıştı.

Hükümet işçilere yaptığı son teklifte; 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 24, ikinci 6 ayı için yüzde 11, 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6'lık zam sunmuştu.

Ancak hükümetin zam teklifini kabul etmeyen sendika, 1 Ağustos'tan itibaren greve başlayacaktı. İlk grev Eti Maden'e bağlı bor işletmelerinde yapılacaktı.