Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de

Diplomasiden bürokrasiye kritik görevlerde koltuk değişimi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla büyükelçilerden il müdürlerine, müfettişlerden genel müdür yardımcılarına kadar birçok isim ya görevden alındı ya da yeni görevlere atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni atama kararları Resmi Gazete’nin 10 Mayıs tarihli sayısında yayımlandı. Kararlar kapsamında diplomatik misyonlardan bakanlıklara, birçok kurumda üst düzey görev değişiklikleri gerçekleşti.

Yeni atamalar kapsamında, Yeni Zelanda Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Melih Karalar, Tayland Büyükelçiliği'ne ise Ekonomik ve Ticari İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Jülide Kayıhan getirildi.

BAKANLIKLARDA GÖREVDEN ALMALAR VE YENİ GÖREVLENDİRMELER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Amasya İl Müdürü Veysel Topkaya görevden alınırken yerine Niğde İl Müdürü Hilal Ünal atandı. Bakanlıkta ayrıca Kayseri İl Müdürlüğü’ne Arzu Çıngır, Tunceli İl Müdürlüğü’ne ise Hüseyin Okan görevlendirildi. Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına ise Orhan Karaaslan getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal görevden alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yapılan yeterlilik sınavını başarıyla geçen Emrah Turgut, Hazine ve Maliye Müfettişliği görevine atandı.

SAĞLIK VE KÜLTÜR ALANINDA YENİ İSİMLER

Sağlık Bakanlığı’nda Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cihad Kudu atanırken, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ndeki Genel Müdür Yardımcılığı görevine Fulya Kahraman Aydoğan getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Başmüfettişliğe Hakan Küçükbalcı atanırken, Bitlis ve Kars İl Kültür ve Turizm Müdürleri Ali Fuat Eker ile Hayrettin Çetin görevlerinden alındı.

SANAYİ, TARIM VE ULAŞTIRMA ALANINDA KAPSAMLI DEĞİŞİKLİKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda çok sayıda il müdürlüğüne atama yapıldı. Buna göre, Bitlis İl Müdürlüğü’ne Mehmet Çelik, Edirne’ye Muhammet Esat Nuhoğlu, İstanbul’a Orhan Oğuz Türk, Kahramanmaraş’a Serhat Yay, Kars’a Volkan Hasan Üstündağ, Kırklareli’ne İbrahim İşbecer, Uşak’a Muğla İl Müdürü Muzaffer Akgül, Muğla’ya ise Munise İlkay Konuk atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Güven görevden alındı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde ise 7 bölge müdürlüğüne yeni isimler atanırken, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde 5 bölge müdürü görevden alındı, 13 bölge müdürlüğü için yeni atamalar yapıldı.