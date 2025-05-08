Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Özel temsilci ve yönetim kurulu atamaları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'nin 8 Mayıs tarihli sayısında Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanan iki atama kararı yayımlandı. Irak ile ilişkilerde özel temsilci görevlendirilirken, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yönetimine de yeni bir isim getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları doğrultusunda, iki isme önemli görevler verildi. 7 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, Irak nezdine özel temsilci ile Türk Patent ve Marka Kurumu yönetim kurulu üyeliğine atama yapıldı.

Karar sayısı 2025/145 olan atama kapsamında, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Kararname'nin 4. ve 161. maddeleri gereğince Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyeti nezdinde Özel Temsilci olarak görevlendirildi.

Karar sayısı 2025/146 ile yayımlanan diğer atama kararında ise, Türk Patent ve Marka Kurumu’nda boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri kapsamında Turan Kuloğlu atandı.