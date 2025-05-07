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 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e net mesaj: Türkiye hazır!

Dünyanın gözü Hindistan'ın Pakistan'a yaptığı saldırıda. Bölgesel savaş riski tırmanırken gelişmeler izleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüşerek Türkiye'nin Pakistan ile dayanışma içerisinde olduğunu vurguladı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 19:32
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 19:48

Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan gerilim sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, 6 Mayıs gecesi gerçekleşen saldırı ve bölgedeki güncel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye’nin Pakistan ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifa dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e net mesaj: Türkiye hazır!

Sıkça Sorulan Sorular

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDAKİ KEŞMİR KRİZİ NEDEN OLDU?
Hindistan ve Pakistan arasındaki anlaşmazlığın temelinde Cammu-Keşmir bölgesi nedeni bulunuyor. Bu bölge, 1947’de İngiltere’den bağımsızlık sonrası Hindistan ve Pakistan arasında paylaşım konusunda çıkan anlaşmazlıkla krize dönüştü. O tarihten bu yana iki ülke bu bölge için üç kez savaştı (1947, 1965, 1999) Krizin temel sebebi: Bölgesinin statüsü: Her iki ülke de bu bölgenin tamamında hak iddia ediyor. Şu anda Hindistan bölgenin büyük kısmını, Pakistan ise bir bölümünü kontrol ediyor. Din temelli ayrım: Hindistan çoğunlukla Hindu, Pakistan ise Müslüman bir ülke. Cammu-Keşmir’in çoğunluğu Müslüman olduğu için Pakistan bu bölgenin kendisine ait olması gerektiğini savunuyor. Sınır ötesi terör suçlamaları: Hindistan, Pakistan’ı sınır ötesi terörizmi desteklemekle suçluyor. Pakistan ise bunu reddediyor ve bölgedeki direnişi “özgürlük mücadelesi” olarak görüyor.

"TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPMAYA HAZIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’ın soğukkanlı ve itidalli tutumunu desteklediklerini belirterek, Cammu-Keşmir’deki terör saldırısıyla ilgili tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir uluslararası soruşturma teklifinin isabetli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin gerilimin tırmanmasını önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu, bu konuda diplomatik temasların sürdürüleceğini vurguladı.

https://x.com/iletisim/status/1920153759423885419

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