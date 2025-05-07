Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e net mesaj: Türkiye hazır!

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDAKİ KEŞMİR KRİZİ NEDEN OLDU?

Hindistan ve Pakistan arasındaki anlaşmazlığın temelinde Cammu-Keşmir bölgesi nedeni bulunuyor. Bu bölge, 1947’de İngiltere’den bağımsızlık sonrası Hindistan ve Pakistan arasında paylaşım konusunda çıkan anlaşmazlıkla krize dönüştü. O tarihten bu yana iki ülke bu bölge için üç kez savaştı (1947, 1965, 1999) Krizin temel sebebi: Bölgesinin statüsü: Her iki ülke de bu bölgenin tamamında hak iddia ediyor. Şu anda Hindistan bölgenin büyük kısmını, Pakistan ise bir bölümünü kontrol ediyor. Din temelli ayrım: Hindistan çoğunlukla Hindu, Pakistan ise Müslüman bir ülke. Cammu-Keşmir’in çoğunluğu Müslüman olduğu için Pakistan bu bölgenin kendisine ait olması gerektiğini savunuyor. Sınır ötesi terör suçlamaları: Hindistan, Pakistan’ı sınır ötesi terörizmi desteklemekle suçluyor. Pakistan ise bunu reddediyor ve bölgedeki direnişi “özgürlük mücadelesi” olarak görüyor.