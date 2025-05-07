Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımları sıralayıp muhalefete yüklendi: Gözleri var ama görmüyorlar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Türkiye'nin enerjide adeta kendisiyle yarışır bir halde olduğunu söyleyen Erdoğan, enerji alanında yapılan yatırımları sıralayıp muhalefete yüklendi. Erdoğan, "Ekonomik büyümeymiş, yatırımmış, üzülerek söylüyorum muhalefet hiçbirini takip etmiyor. Gözlerine bant çekmişler, gözleri var ama görmüyorlar. Kafalarını kuma gömüyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Enerji arz güvenliğinin tüm devletlerin en önemli meseleleri arasına girdiği bir dönemdeyiz. Enerji talebi dünyada hızla artıyor. Enerji kaynaklarına erişim rekabeti artırıyor. Türkiye olarak enerjide adeta kendimizle yarış halindeyiz.

"DÜNYAMIZ BÜYÜYOR VE ARZ DA HIZLA BÜYÜYOR"

Enerjinin tüm devletlerin en önemli meseleleri arasına girdiği dönemdeyiz. Dünyamız büyüyor ve arz da hızla büyüyor. Enerji ihtiyacının her gün arttığı tabloda küresel ısınma tehdidi ile karşı karşıya olan çevreye yeni riskler ekleniyor. Bir taraftan daha fazla enerji kullanırken çevreyi tahrip ediyoruz. Bir de buna küresel riskleri ilave edince nasıl karmaşık sorunla yüzleştiğimiz daha net görülecektir. Enerji kullanımına paralel enerji sarfiyatından doğan sera gazı dünyaya verdiği zarar da büyüyor.

"SÖMÜRÜYE DEĞİL, BERABERCE KAZANMAYA TALİBİZ"

Biz enerji meselesini bir rekabet unsuru olarak görmüyoruz. Sömürüye değil, beraberce kazanmaya talibiz. Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerde ülkemizin makus talihini değiştirdik. Akkuyu ile ülkemizi farklı bir lige yükselttik. Gabar'daki keşif talihimizi değiştirdi. Arz güvenliği, enerji diplomasisi, kaynak çeşitliliği sadece teknik meseleler değil. Doğrudan milli güvenliğe dair konular olarak görüşmeye başlanmıştır.

MUHALEFETE YÜKLENDİ

Ekonomik büyümeymiş, yatırımmış, üzülerek söylüyorum muhalefet hiçbirini takip etmiyor. Gözlerine bant çekmişler, gözleri var ama görmüyorlar. Kafalarını kuma gömüyorlar. Laf değil, hizmet ve eserler yarıştırılmalı.

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