Ankara'da kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam saatlerinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Son olarak ocak ayında bir araya gelen iki lider, Bahçeli'nin ameliyatı sonrası ilk kez yüz yüze görüşecek. Görüşmede 3 kritik başlığın gündeme alınması bekleniyor. İşte sürpriz zirvenin ayrıntıları...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

YERİ VE SAATİ BELLİ OLDU

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşecektir."

AMELİYAT SONRASI İLK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli, bu sene tek görüşmeyi 9 Ocak'ta yapmıştı. Söz konusu görüşme yine Devlet Bahçeli'nin evinde gerçekleşmişti.

Bugün yapılacak görüşme, iki liderin Devlet Bahçeli'nin 6 Şubat'ta geçirdiği rahatsızlığından sonraki ilk görüşme özelliğini taşıyor.

GÜNDEMDE 3 KRİTİK BAŞLIK VAR

Görüşmedeki gündemin Terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor. Bahçeli'nin yaptığı çağrı sonrası başlayan sürece dair atımlar adımlar, İmralı'dan gelen silah bırakma çağrısının ardından yaşanan gelişmeler ele alınacak. İmralı'nın çağrısına rağmen PKK'nın silah bırakma konusunda henüz somut bir adım atmaması değerlendirilecek.

Erdoğan'ın görüşmede olası deprem hazırlıkları ve kentsel dönüşüm projelerini de gündeme getirmesi bekleniyor. Bu konuda atılacak adımların iki liderin gündemine geleceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de masaya yatırılacak. Onurlu ve güvenli geri dönüşlerin artarak devam etmesi için izlenecek yol haritası ele alınacak. Türkiye'nin inşası için verdiği destek ve yaptırımların kaldırılması için sürdürülecek diplomasi çalışmaları konuşulacak.