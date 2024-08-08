Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! Savunma Sanayii alanında dev bir adım daha atıldı

08 Ağustos 2024 13:53 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 13:56

6 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) ile karara bağlanan Millî Yetkinlik Hamlesi ile; savunma sanayii ekosisteminin yeni dönem gelişimini salt rekabetten ziyade ekosistemin insan yetkinlikleriyle birbirlerini tamamlaması amaçlanıyor.

Yeni dönemde yetenek yönetimi çalışmalarını; savunma sanayii ekosisteminde stratejik plandan beslenen, teknoloji yol haritası ile yönlendirilen, yetenek yönetimini inşa eden, performans yönetimini kurgulayan, yetkinlik geliştiren ve değişimi yöneten bir sistem kurmayı hedefliyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Savunma Sanayii Akademi tarafından yürütülecek olan Millî Yetkinlik Hamlesi ile; yetenek ve yetkinlik değerlerinin merkezde konumlandırılması ve birçok unsurun tek bir çatı altında birleşerek tüm ekosisteme yayılmasının sağlanması hedefleniyor.

Millî Yetkinlik Hamlesi Projesi ile savunma sanayiinde bilgi, beceri, uzmanlık ve kritik deneyim transferlerinin yaygınlaştırılması; iş yapış kültürünün yeni teknolojiler ve davranış modelleriyle yapılandırılması; yetenek yönetimi konusunda davranış normlarımıza uygun çözümlerin geliştirilmesi; yeteneğin değer katan yetkinliklerle güçlendirilmesi; savunma sanayiinde iş tatmininin yükseltilmesi ve bağlılığın artırılması; gelecekte büyük teknolojik problemleri çözmeye aday gençlerimiz için büyük yetkinlik geliştirme fırsatları oluşturulması planlanıyor.

12. Kalkınma Planı’nda yer aldığı üzere, Millî Yetkinlik Hamlesinin hedefleri arasında ayrıca, savunma sanayii çalışan sayısının doğru yetkinliklerle 2028 yılında 158.000 hedefine çıkartılarak küresel güç haline getirilmesi ön görülüyor. İlaveten savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu teknik, fonksiyonel, çapraz fonksiyonel, davranışsal, mesleki, liderlik ve iş yapış kültürü ile ilgili yetkinlikleri geliştirmek, dönüştürmek, sektörde yaygınlaştırmak ve değişimi yönetmek de hedeflerin önemli bir diğer ayağını oluşturuyor.

Millî Yetkinlik Hamlesi Projesi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün açıklamasında şunları ifade etti:

“Savunma sanayiimizde geliştirdiğimiz her yüksek teknolojinin arkasında insanımız var. Mühendisinden teknisyenine, uzmanından işçisine tüm arkadaşlarımız büyük çaba sarf ediyor. Bizim de temelde inandığımız bir konu var “Yetenek bir şey ama yetkinlik her şeydir”. Doğru yetkinlikler yeteneği farklılaştırıyor, ayrıştırıyor, potansiyelini gösteriyor ve performansını yükseltiyor.

Savunma Sanayiinde Millî Yetkinlik Hamlesi Projesi’nin temel çıkış noktası da yetenek olarak kabul ettiğimiz savunma sanayii çalışanları ve adayların yetkinlik gelişimi için doğru adımlar atmak oldu.

Savunma Sanayii Akademi’nin odağındaki millî yetkinliklerin hedef grupları olan lise ve üniversite öğrencileri, yeni mezunlar, genç profesyoneller, sektör uzmanları, ekip yöneticileri ve üst yöneticilerin gelişimi için farkındalık kazanımı, operasyonel yetkinlik gelişimi, liderlik yetkinlik gelişimi ve stratejik yetkinlik gelişimi olmak üzere dört farklı etki seviyesinde platformlar ve programlar oluşturulacak.

Söz konusu yedi hedef kitleye bu dört etki seviyesinde ulaşılırken, İnsan Kaynakları ve Yetkinlik Analizi, Yetkinlik Geliştirme ve Kazanımı, Yetkinlik Paylaşım Ağı ve Etkileşimi ile Yetkinlik Entegrasyonu ve Yetenek Yönetimi Platformları kurularak altında çok farklı yetkinlik kazanım programları hayata geçecek.

Millî Yetkinlik Hamlesi Projemize onay veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyor, projemizin sektörümüz insan kaynağı için hayırlara ve faydalara vesile olmasını temenni ediyorum.”