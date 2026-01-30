Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Erakçi'yi kabul etti

Yüksek enflasyona tepki gösterenlerin sokaklara indiği İran ile ABD arasındaki gerilim tırmanırken Türkiye önemli bir ziyarete tanıklık etti.

FİDAN İLE ERAKÇİ'DEN ORTAK BASIN TOPLANTISI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Türkiye'ye geldi. Önce mevkidaşı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen Erakçi, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Erakçi "Tehditlere boyun eğmeyeceğiz. İran bütün müzakere süreçlerine hazırdır." mesajı verirken Bakan Fidan da "Türkiye olarak, barış için elimizden geleni yapmaya hazırız. İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın İran halkı tarafından barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'I ZİYARET ETTİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti. Erdoğan'ın İstanbul'da Erakçi'yi kabulünde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bulundu.