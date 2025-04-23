Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki AFAD Merkezi'nde: Vatandaşlarımız müsterih olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaşanan 6.2'lik korkutan deprem sonrası Ankara'dan İstanbul'a gelerek AFAD Merkezi'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Erdoğan, açıklamasında "Sıkıntılı bir durum görünmemektedir. Vatandaşlarımız müsterih olsun." mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'u sarsan 6.2'lik depremin ardından Ankara'dan İstanbul'a gelerek AFAD İl Müdürlüğü'nde önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

"SIKINTILI BİR DURUM GÖRÜNMEMEKTEDİR"

Sosyal medya hesabından toplantıyla ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek deprem sonrası sıkıntılı bir durum gözükmediğini vurguladı. "Vatandaşlarımız müsterih olsun." diyen Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Marmara Denizi’nde meydana gelen ve İstanbul ile birlikte çevre illerimizde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Depremden hemen sonra başlayan mesaimiz kapsamında biraz evvel AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğümüzde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantımızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu, İstanbul Valimiz Davut Gül ve ilgili bürokratlarımız hazır bulundular.

Koordinasyon toplantısında en güncel bilgileri aldık, depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdik. Önümüzdeki süreç için gerekli talimatları verdik. Öğle saatlerinden bu yana yaptığımız arama tarama faaliyetlerimiz neticesinde depremin hissedildiği şehirlerimizde elhamdülillah sıkıntılı bir durum gözükmemektedir.

"VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Deprem sebebiyle çok şükür herhangi bir can kaybımız da yoktur. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin."

https://x.com/RTErdogan/status/1915126954124099840