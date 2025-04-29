Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'nın başkenti Roma'ya hareket etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin daveti üzerine, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi’ne katılmak üzere başkent Roma’ya hareket etti. Erdoğan’a, kabine üyeleri ve üst düzey yetkililerden oluşan geniş bir heyet eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin daveti üzerine Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirve’ye katılmak üzere İtalya’nın başkenti Roma’ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Esenboğa Havalimanı’ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

KALABALIK BİR EKİPLE İTALYA YOLCUSU!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Roma’ya gitti.