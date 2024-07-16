Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası Suriye mesajı: "Sıkılı yumruklar açılmalı"

16 Temmuz 2024 17:50 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 18:23

Kök maaşı 10 bin TL altında olanlar için en düşük emekli maaşı 12.500 TL oldu

Kök maaşı 10 bin TL altında olanlar için en düşük emekli maaşı 12.500 TL oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 16.00'da başlayarak yaklaşık 1 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Sözlerine Kerbela şehitlerini anarak başlayan Erdoğan dış politikadan ekonomiye ve İzmir'de yaşanan elektrik çarpması faciasına kadar pek çok konuya değindi.

NATO VE SURİYE MESAJLARI

Katıldığı NATO zirvesini değerlendiren Erdoğan Türkiye'nin NATO için önemini hatırlatarak müttefiklerin terör örgütüne silah sağlamayı sürdürmesini eleştirdi. Suriye lideri Beşar Esad ile yeniden görüşmelerin başlamasına da değinen Cumhurbaşkanı, bu açılımın sadece Türkiye için değil komşular için de ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- UEFA'nın Merih Demiral hakkında aldığı haksız karar şampiyonanın itibarına zarar vermiştir. Berlin caddelerindeki atmosfer muhteşemdi. Milli takımımız heyecanı yüksek bir performans sergilemiştir. Anlamakta zorlandığımız hakem kararları olmuştur. Milli takımımız maalesef yarı final şansını kaçırdı. A milli futbol takımımızı ve teknik heyeti yürekten tebrik ediyorum.

"ÜLKEMİZE NAZLA VERİLEN SİLAHLAR BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SIĞINAĞINDAN ÇIKIYOR"

-NATO liderler zirvesi NATO için Türkiye'nin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Müttefiklerimizden beklentilerimizi ifade ettik. Her iki başlıkta da arzu ettiğimiz işbirliğinin uzağındayız. Müttefiklerimiz tarafından ülkemize adeta bin bir nazla verilen silahlar, bakıyorsunuz, bölücü terör örgütünün sığınaklarından çıkıyor. Savunma sanayi ticaretiyle ilgili suyu yokuşa sürme çabalarına rastlıyoruz. NATO'nun taşıyıcı kolonu olan ittifak dayanışmasıyla bunların uyuşmadığı açıktır. 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki katliamları gündeme getirdik. İsrail'in durdurulmasının şart olduğunu dile getirdik. İki ülke arasındaki ticari işlemler durduruldu. Filistin'de kalıcı barış tesis edilene kadar İsrail ile NATO nezdinde işbirliği yapılması girişimlerine onay vermeyeceğiz. İsrail'in katliam politikası devam ettikçe tutumumuzu değiştirmeyeceğiz. 40 bini yakın şehide bombalara rağmen direnişe devam eden Filistin halkını selamlıyorum. Filistin'in yanında dimdik duruyoruz.

TRUMP'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

-Hafta sonu Trump’a saldırı dünyadaki kırılganlıkları gözler önüne serdi. Sayın Trump’a ülkem adına geçmiş olsun diliyorum. Gözlerimizi dünyada her gün yeni krize açıyoruz. Küresel sistemde denge arayışları devam ediyor. Türkiye Yüzyılı inşası için yoğun çaba içindeyiz.

"SIKILI YUMRUKLAR AÇILMALI"

-Türkiye tek bir bloğa sığdırılamayacak bir ülkedir. Batı dünya ile ilişkiler ne kadar önemliyse, Asya'dan Afrika'ya kadar ülkelerle işbirliğimiz önemlidir. Biz ne Batı için Doğu'ya sırtımızı döneriz, ne Doğu için Batı'yı ihmal ederiz. Karşımızda konumlanan ülkelerle dahi işbirliklerimizi sürdürdük. Dostlarımızın sayısını çoğaltmaya önem veriyoruz. Paylaşım kavgasının hızlandığı bölgenin diken üstünde olduğu dönemde dış siyasette yeni denklemler tercihten öte ihtiyaçtır. Bu açılımlara sadece bizim değil komşularımızın da ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bunun için sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz. İtilafların müzakere masasında diyalog yoluyla çözülmesine inanıyoruz.

"200 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK"

-Hedefimiz yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını gerçekleştirmektir. 2025 bitmeden önce, evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız

MUHALEFETE TEPKİ: "SORUMSUZ TAVRI İZMİR'DE DE SÜRDÜRDÜLER"

İstanbul'da çocuk parkında 5 yaşındaki evladımız can verdi. Geçtiğimiz günlerde aynı beceriksizliğin, ihmalkarlığın faturasını İzmir Konak'ta ödedik. İstanbul'daki, Antalya'daki skandallarda nasıl vicdansızca davrandıysalar, İzmir'deki müessif hadisede de aynı sorumsuz tavrı sürdürdüler

EKONOMİK VERİLER

-Toplumumuzdaki bazı kişilerin hayat pahalılığı sebebiyle yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Amacımız ekonomimizi enflasyonu tekrar körükleyecek duruma sokmadan kalıcı refahı yükseltmektir. İstikrar ve reform programımızı kararlı biçimde uyguluyoruz. Geçen aydan itibaren enflasyonun ateşi düşmeye başladı. Önümüzdeki aylarda daha da ivmelenecek. Fahiş fiyat ve fırsatçılıkla mücadelede kararlı adımlar atıyoruz. Ekonomi kurmaylarımıza yönelik yıpratma kampanyaları yoğunlaştı. Yol haritamızı uygulamaya devam edeceğiz. İstihdam konusunda işgücü verilerimiz güzel geliyor. Cari açıkta iyileşme devam etmektedir. Ekonomiye dair bir çok düzenlemeyi içeren kanun teklifimiz meclisimizin takdirine sunuldu.