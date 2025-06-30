Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası konuşuyor

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Ankara Yenimahalle'deki Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Kritik konuların ele alındığı toplantı sonrası Erdoğan, kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"16 Nisan 2017 halk oylamasıyla milletimiz tarafından kabul edilen 24 Haziran 2018 seçimleriyle birlikte fiilen hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde geçen hafta 7'nci yılı geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi son 7 yıldaki birçok imtihanı alnının akıyla vermiştir.



Devlette koordinasyonu en üst seviyede tutan mimarisiyle vesayet odaklarının müdahalesine kapalı yapısıyla bu sistem Türkiye'nin karşılaştığı bu tehdit ve sınamaları suhuletle yönetmesini sağlıyor.

"YENİ MODELE DİRENÇ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KIRILDI"

Yeni yönetim modeline karşı ilk etapta şahit olduğumuz direnç önemli ölçüde kırıldı ve yerini güvene bıraktı. Bundan geriye dönüş olmayacak. Şahsımızı ve ittifakımızla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sandıkta güven tazelemiştir.

Muhalefetin gündem saptırma amacıyla başvurduğu eski sistem tartışması eski Türkiye'nin raflarında kalmıştır.

Yönetim sistemimizdeki bu tarihi kazanımın geliştirilerek muhafazasını Türkiye'nin istikbali açısından önemsiyoruz.

"TEK GÜNDEMİMİZ MİLLETE OLAN BORCUMUZU ÖDEMEKTİR"

Hükümet olarak milletin iradesine tam bir adanmışlık içerisinde sahip çıkıyoruz. Çevremizde hangi sıkıntılar yaşanırsa yaşansın bizim tek gündemimiz, millete olan borcumuzu ödemektir. Sadece bize oy verenlerin değil, siyasi tercihi farklı vatandaşlarımızın da demokrasiye yönelik inancını korumaya çalışıyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Bölgemizde son dönemde vuku bulan hadiseler, bu sürecin ne kadar isabetli ve stratejik bir adım olduğunu teyit etmiştir."

Ayrıntılar geliyor...