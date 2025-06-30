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 | Özge Sönmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yıl sonu enflasyon hedefi! İşte beklenen rakam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'ne önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonun 1 yıldır kesintisiz gerilediğini belirten Erdoğan, yıl sonu enflasyon hedefini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yıl sonu enflasyon hedefi! İşte beklenen rakam
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 12:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İhracatçılar Meclisi 32. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. TL'ye güvenin yükseldiğini söyleyen Erdoğan, "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Yerli ve milli İHA'lara da değinen Erdoğan, "Dünyada satılan her 3 İHA'dan 2'sini Türkiye üretiyor. Zırhlı kara araçlarında adeta küresel markaya dönüştük" dedi.

"ÜLKEMİZİ SAVAŞLARIN ÇEPERİNDE TUTMAYI BAŞARDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Dengelerin kurulması, istikrarın sağlanması, fırtınalı sulardan sakin sulara geçiş biraz daha zaman alacak. Türkiye olarak yol haritamızı bu gerçeği göz önünde bulundurarak belirliyoruz. İşi şansa bırakmıyor, her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz.

Ülkemizi bölgemizdeki çatışma ve savaşların çeperinde tutmayı başardık. Sürekli değişen küresel ekonomik ve siyasi iklimin bizi hedeflerimizden koparmasına izin vermedik. 2024 yılı ülkemiz açısından önemli başarıların olduğu bir yıl oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yıl sonu enflasyon hedefi! İşte beklenen rakam

"20'Lİ RAKAMLARI GÖRMEYİ BEKLİYORUZ"

2025 yılında da ekonomimizdeki ivme devam ediyor. Türkiye ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 2 büyüme kaydetti, 19 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme başarısı gösterdik.

Popülist politikalara tevessül ederek ülke ve milletimize bedel ödetmedik. Son üç ayda yaşanan her türlü şoka rağmen program sarsılmadı, güven tazeledi. Risk primimiz düşüyor, TL'ye güven yükseliyor. Enflasyonla mücadelede tavizsiz duruşumuzu koruyoruz. Mayıs ayında yıllık enflasyon son 3.5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmek istiyoruz.

"DÜNYADA SATILAN HER 3 İHA'DAN 2'SİNİ TÜRKİYE ÜRETİYOR"

Dünyada satılan her 3 İHA'dan 2'sini Türkiye üretiyor. Zırhlı kara araçlarında adeta küresel markaya dönüştük. KAAN'a olan taleplerin artacağını hep beraber göreceğiz. İHA'lardaki küresel başarıyı savaş uçaklarında da elde edeceğiz. Savunma sanayimize çamur atmaya çalışan iş bilmezlere rağmen bunu başaracağız.

Otomotiv sektörümüz Avrupa'nın 4, dünyanın ise 12'nci büyük otomotiv üretim üssüdür. Müteahhitlik alanında dünyada şirket sayısında ikinci sırada yer alıyoruz. Ziyaret ettiğimiz birçok ülkede Türk dizileri izleyerek Türkçe öğrenmiş gençlerle karşılaşıyoruz.

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#enflasyon
#türkiye ekonomi
#tl mevduatı
#savunma sanayii
#ihracat
#Politika
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