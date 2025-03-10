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 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi topluyor: Emekli bayram ikramiyesi belli oluyor

Kabine Toplantısı bayrama 20 gün kala kritik gündemlerle bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda merak edilen gündemlerden birisi de emeklilerin bayram ikramiyesine yapılacak zam... Emekliler 3 bin liralık bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merakla bekliyor. Terörsüz Türkiye için yürütülen adımlar ve Suriye'deki son olaylar da ele alınacak. İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi topluyor: Emekli bayram ikramiyesi belli oluyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 01:16
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 01:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün toplanıyor. Kritik toplantıda Türkiye'nin iç ve dış gündemini yakından ilgilendiren pek çok konu ele alınacak. Kabine toplantısında, Ramazan Bayramı öncesi emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de gündeme gelecek. Kulislerde, mevcut 3 bin TL’lik ikramiyenin artırılmasına yönelik üç farklı alternatif üzerinde durulduğu konuşuluyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASAYA YATIRILACAK

Kabinenin en önemli başlıklarından biri, terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreci olacak. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın "silah bırakın" çağrısına örgüt kanadından gelen olumlu sinyalin ardından, bu sürecin nasıl ilerleyeceği, kamuoyundaki yankıları ve olası yasal düzenlemeler toplantıda ayrıntılı biçimde değerlendirilecek.

FAHİŞ FİYATLARA KARŞI YENİ ÖNLEMLER GÜNDEMDE

Kabinede ekonomiye dair gelişmeler de önemli yer tutacak. Özellikle Ramazan ayıyla birlikte gündeme gelen fahiş fiyat artışları ve bu konuda alınan önlemler masaya yatırılacak. Enflasyonla mücadelede gelinen nokta ve yeni adımların da toplantıda detaylı şekilde ele alınması bekleniyor.

SURİYE'DEKİ SON OLAYLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Kabinenin dış politika gündeminde ise Suriye ve Gazze öne çıkıyor. Suriye’de, Esad yönetimi destekçileriyle muhalifler arasında artan çatışmaların, özellikle Lazkiye’de yoğunlaşan gerginliğin Türkiye’ye etkileri toplantıda ele alınacak. Öte yandan, Gazze’de yürütülen ateşkes görüşmeleri ve Türkiye’nin sürece katkıları da kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU DA GÜNDEMDE

Toplantının bir diğer başlığı ise kamuoyunda tartışmalara yol açan başıboş köpek sorunu olacak. Hayvan güvenliği ve halk sağlığı çerçevesinde atılacak adımlar konusunda değerlendirmeler yapılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Kabine toplantısında, Ramazan Bayramı öncesi emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de gündeme gelecek. Kulislerde, mevcut 3 bin TL’lik ikramiyenin artırılmasına yönelik üç farklı alternatif üzerinde durulduğu konuşuluyor. Bunlardan en güçlü seçeneğin ise ikramiyenin 4 bin TL’ye çıkarılması olduğu ifade ediliyor. Olası zam seçeneklerinin ekonomik etkileri de toplantıda masaya yatırılacak.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, alınan kararlar ve ele alınan başlıklarla ilgili kameralar karşısına geçerek kamuoyuna açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Tasarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazetede yayımlandığında yürürlüğe girecek. Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin zamlı ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak. Bayramın 30 Mart tarihine denk gelmesi sebebiyle zamlı ikramiyelerin 24 Mart Pazartesi - 28 Mart Cuma günleri arasında yatırılması bekleniyor
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