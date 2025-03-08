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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başıboş köpek kurbanı olan 2 yaşındaki Rana ile ilgili net mesaj! 'İzahı olamaz'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftarı'nda konuştu. Konya'da yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Rana El Selci olayıyla sonrası net mesajlar veren Erdoğan, "2 yaşındaki Rana yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Böyle bir vahşetin 2025 Türkiye'sinde yaşanmasının hiçbir izahı olamaz" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 20:47
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 21:09

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftarı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere bu programa emek veren herkese teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in milletimiz alemi İslam ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. Bugün aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ülkemizin ve tüm dünyadaki kadınların Kadınları Günü'nü şahsım ve eşim adına tebrik ediyorum. Suriye'de Yemen'de Afrika'da Asya'da Türkistan'da ve gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kadınlara buradan bir kez daha dayanışma mesajlarımı iletiyorum. Gazze'nin yiğit kadınlarını ülkemdeki tüm kadınlar adına saygıyla selamlıyorum.

"TERÖR BELASINI BAŞIMIZDAN DEF EDECEĞİZ"

Şehit annelerimize ve şehit eşlerine sabırlar diliyorum. Nasıl bugüne kadar onlara mahcup olmadıysak bundan sonra da onlara mahcup olmayacak terör belasını bu milletin başından tamamen def etmek için çalışacağız. Terörün karanlık ve kanlı gölgesinin ülkemizin ve bölgemizin ürerinden çekildiği o müreffeh günleri hep birlikte göreceğiz. Tüm kadım şehitlerimizi kemal-i edeple yad ediyorum. Başta merhum anneciğim olmak üzere tüm annelerimize Rabbim'den rahmet ve mafiret niyaz ediyorum. Nice zorluğa göğüs gerip bu vatan için ahlaklı evlatlar yetiştiren tüm annelerimizin elinden öpüyorum.

"KADIN TOPLUMUN OMURGASIDIR"

Çeyrek asırdır omuz omuza yol yürüdüğüm partimizin kadın kollarını da saygıyla selamlıyorum. Son olarak değerli eşimin ve sevgili kızlarımın da kadınlar gününü tebrik ediyor, bu anlamlı günün tüm kadınlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kadın toplumun omurgasıdır. Tarihimize baktığımızda dönüm noktalarımızda hep kadınlarımızın olduğunu görürüz. Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Binbaşı Ayşeler ve daha niceleri kimi zaman cephe gerisinde kimi zaman en ön safta canlarını ortaya koydular. Kadınlar zor zamanlarda sergiledikleri dirayetli tavırlıyla medeniyetimize yaptıkları eşsiz katkılarla evlerimizde huzurun vatanımızda dirliğin milletimizin fertleri arasında birliğin teminatı oldular.

"BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI BİR DAHA GERİ GELMEMEK ÜZERE KALDIRDIK"

Kadınlarla ilgili attığımız adımları kısaca hatırlatmak istiyorum. 2003'te Aile Mahkemeleri kurduk. Yeni İş kanunu işçi işveren ilişkilerinde cinsiyet bazlı ayrımcılığa son verdik. 2004'te Anayasa'nın 10. maddesine yaptığımız eklemelerle kadın erkek eşitliğini güvence altına aldık. Nüfusu 50 bni geçen belediyelere kadın ve çocuklar için konuk evi açma zorunluluğu getirdik. 2008'de yaptığımız düzenlemelerle kadınlarımıza doğum sağılık ve emeklilik gibi konularda yeni haklar tanıdık. Eğitimde iş hayatında fırsat eşitliğini sağlamak üzere başörtüsü yasağını bir daha geri gelmemek üzere kaldırdık. Böylece kadınların seçilme ve çalışma haklarını özgürce kullanmasını temin ettik.

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU

Büyüyen bu sorunun çözümü noktasında muhalif, iktidar fark etmeksizin tüm yerel yönetimlerin el birliği içinde çalışması gerekiyor. Böyle bir vahşetin yaşanmasının hiçbir izahı olamaz. Başıboş köpek sorununu çözmek amacıyla çıkardığımız yasanın uygulanması için karalı adımlar atıyoruz. Dünkü olayla ilgili Başsavcılığımız soruşturma başlatmış, müfettişlerimiz görevlendirilmiştir. Bu vakaların önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız."

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Sıkça Sorulan Sorular

BAŞIBOŞ KÖPEK YASASI NE?
Düzenlemeye göre, başıboş sokak köpekleri toplanacak, bakımevlerine alınacak köpekler kısırlaştırılarak sahiplendirilecek. Bu konudaki sorumluluk belediyelerde olacak. Kanunla, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi ekleniyor.
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