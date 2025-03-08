Son dakika | İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! 2 yaşındaki Rana'ya köpek saldırısıyla ilgili yeni gelişme: 'Müfettiş görevlendirildi'

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Rana El Selci olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 2 müfettişin görevlendirildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, "Sokak hayvanları toplanmıyor. Bu görevi hakkıyla yapmayanlar var.- Mış gibi yaparak süreci yönetemeyiz. Valilikler, belediye başkanları hepsi birlikte oturup ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa ben de bunu sonuna kadar kullanacağım" dedi.

Son dakika haberine göre Konya'da sokakta oynarken diğer çocukların yanlarından ayrılan Suriye uyruklu 2 yaşındaki bebek, sahipsiz 10 köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan acı olay sonrası yaptığı açıklamada, "Konya'ya müfettiş gönderdik, inceleme başlatıldı. Olayın takipçisiyiz." dedi.

Tüm valilere talimat verildi: Bütün sahipsiz köpekler toplanacak

"Sokak köpeklerinin toplanması hakkıyla yapılmıyor." diyen Bakan Yerlikaya, "Tüm valilere talimat verdim. Belediyeler bu hayvanları toplayacak. Ya toplanacak ya da yasayı uygulayacağız." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta meydana geldi.

Ailesiyle akrabalarını ziyarete giden 2 yaşındaki Rana El Selci, annesi mutfakta iftar için yemek hazırladığı sırada dışarı çıktı.

Selci, yaklaşık 10 köpeğin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Selci, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Rana tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Selci'nin cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada tamamlanan otopsinin ardındın ailesi, Rana El Selci'nin cenazesini Suriye'ye götürdü.

Karatay Belediyesi ekipleri de bölgede sokak köpeklerini toplama çalışmalarını sürdürdü.