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 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi ‘bebek halini’ yorumladı: O anları anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’taki zirvede yapay zekayla oluşturulan kendi bebeklik halini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. “Çok ilginçti” diyerek yorumladığı o anı, gençlerle paylaştı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 22:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençler ve millî sporcularla bir araya geldi. Buluşmada gençlerden gelen soruları yanıtlayan Erdoğan, yapay zeka teknolojilerine ve üniversitelerin bu alandaki çalışmalarına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi ‘bebek halini’ yorumladı: O anları anlattı

YAPAY ZEKA BEBEK HALİNİ DEĞERLENDİRDİ

Arnavutluk’un ev sahipliğinde düzenlenen zirvede liderlerin çocukluk dönemlerini yapay zeka yardımıyla görselleştiren bir tanıtım yapıldığını anlatan Cumhurbaşkanı, “Arnavutluk çok enteresan bir sunum yaptı. Zirveye katılan tüm liderleri, devlet başkanlarını ve başbakanları yapay zeka ile bebeklik halleriyle ekrana getirdiler. Gerçekten çok ilginçti” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu sunumda yer alan liderlerden biriydi. Yapay zeka ile hazırlanmış bebek halini esprili bir dille anlatan Erdoğan, teknolojinin geldiği noktaya dikkat çekerek, Türkiye'nin de benzer projelere güçlü bir altyapıyla hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi ‘bebek halini’ yorumladı: O anları anlattı

"BİZLER DE BU ALTYAPIYLA SAHNEDE OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne de değinerek Arnavutluk’ta yapılan etkileyici bir sunumu paylaştı. Erdoğan, “Arnavutluk’ta yapılan takdimde tüm liderler yapay zeka ile bebeklik halleriyle ekrana getirildi. Oldukça ilginçti. Her ülkenin devlet başkanı ya da başbakanı, yapay zekayla hazırlanmış çocukluk haliyle tanıtıldı” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yapay zeka konusunda giderek güçlenen bir altyapıya sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, gençlere hitaben şunları söyledi:
“Bizler de en kısa sürede yapılacak yarışmalarda bu altyapıyla sahnede olacağız. Kendimize güveniyoruz, sizlere güveniyoruz. Güçlü bir yapay zeka altyapısıyla inşallah geleceğe birlikte yürüyoruz.”

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