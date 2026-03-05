Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse endişe etmesin Türkiye bölgesel türbülanstan başarıyla çıkacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran' yönelik saldırılarla ilgili "Gerilim korkutucu bir hal almaya başladı" dedi. Erdoğan ayrıca savaşın olumsuz etkilerine işaret ederek "Kimsenin endişesi olmasın Türkiye bölgesel türbülanstan başarıyla çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse endişe etmesin Türkiye bölgesel türbülanstan başarıyla çıkacaktır
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 20:21
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 20:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen esnaf ve sanatkarlarla iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Alın teriyle, emeğiyle, samimiyetiyle ülkemize değer katan tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Helal kazancı, alın terini daima gözetirken ticareti alışverişi, toplumun huzurunu neticesinde Allah'ın rızası olan bir yol olarak gözettiniz.

Ülkesi ve milleti için aşkla çalışan tüm esnaf ve sanatkarlarımıza bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabb'im hepinizden razı olsun.

Bölgemizde sıcak çatışmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Komşumuz İran'a yönelik hava saldırılarıyla küresel gerilim korkutucu bir hal almaya başladı. İran'ın diğer ülkelere gönderdiği füzeler de ateşi yayılmaya devam ettirdi.

AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİ

Ülkemizin güvenliğine yönelik bir riskin ortaya çıkması durumunda müttefiklerimizle koordinasyon halinde bütün önlemleri titizlikle alıyoruz.

Eşel mobil sistemini devreye aldık. Benzin, motorin ve LPG artarsa bu ürünlerde fiyat artışın 10 liralık zammın 7,5 TL'sini vergiden düşeceğiz. Devlet olarak vatandaşımızın yükünü paylaşmış olacağız."

Ayrıntılar geliyor...

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi! Artışı devlet üstlenecek
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü! İran savaşının uzun sürme tehlikesine dikkat çekti
ETİKETLER
#akaryakıt fiyatları
#cumhurbaşkanı erdoğan
#İftar Programı
#Eşel Mobil Sistemi
#esnaf ve sanatkarlar
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.