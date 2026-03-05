Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse endişe etmesin Türkiye bölgesel türbülanstan başarıyla çıkacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen esnaf ve sanatkarlarla iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Alın teriyle, emeğiyle, samimiyetiyle ülkemize değer katan tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Helal kazancı, alın terini daima gözetirken ticareti alışverişi, toplumun huzurunu neticesinde Allah'ın rızası olan bir yol olarak gözettiniz.

Ülkesi ve milleti için aşkla çalışan tüm esnaf ve sanatkarlarımıza bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabb'im hepinizden razı olsun.

Bölgemizde sıcak çatışmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Komşumuz İran'a yönelik hava saldırılarıyla küresel gerilim korkutucu bir hal almaya başladı. İran'ın diğer ülkelere gönderdiği füzeler de ateşi yayılmaya devam ettirdi.

AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEMİ

Ülkemizin güvenliğine yönelik bir riskin ortaya çıkması durumunda müttefiklerimizle koordinasyon halinde bütün önlemleri titizlikle alıyoruz.

Eşel mobil sistemini devreye aldık. Benzin, motorin ve LPG artarsa bu ürünlerde fiyat artışın 10 liralık zammın 7,5 TL'sini vergiden düşeceğiz. Devlet olarak vatandaşımızın yükünü paylaşmış olacağız."

