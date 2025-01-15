Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti: Doğu Akdeniz mesajı dikkat çekti

15 Ocak 2025 15:55 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 17:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Libya'daki meşru muhatabının Milli Birlik Hükümeti olduğunu ifade etti. Erdoğan Doğu Akdeniz'de de iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda iş birliğine devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi​'nde Libya​ Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan​, Diyeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Dibeybe, merdivenlerde Türkiye ve Libya bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

'TÜRKİYE'NİN MUHATABI MİLLİ BİRLİK HÜKÜMETİ'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde Türkiye ile Libya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye için Libya’da meşru muhatabın Millî Birlik Hükümeti olduğunu, Türkiye ile Libya arasında enerji, güvenlik ve denizcilik başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

DOĞU AKDENİZ'DE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Libya’nın ortak çıkarlarının korunması için yakın temas ve iş birliğinin süreceğini belirtti.

Öte yandan basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.