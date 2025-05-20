Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20–21 Mayıs tarihlerinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’ne katılmak üzere yurtdışına çıkacak. Erdoğan'ın ziyareti süresince, Cumhurbaşkanlığı görevine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Göreve ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

MACARİSTAN'DA TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan zirve, TDT tarihinde ilk kez bir Gözlemci Ülke'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi açısından tarihi bir nitelik taşıyor. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan cumhurbaşkanlarının katılımıyla gerçekleşecek zirvede, Gözlemci Ülkeler ve Teşkilatın Genel Sekreteri de yer alacak.

“Doğu ile Batı’nın Buluşma Noktası” temasıyla yapılacak zirve, üye ülkeler arasında başta ekonomi, enerji, ulaşım ve kültür olmak üzere birçok alanda iş birliğini güçlendirmeye odaklanacak. Aynı zamanda liderlerin, bölgesel ve küresel gündemdeki kritik meseleleri değerlendirmesi açısından önemli bir diplomatik zemin oluşturacak.

Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek zirve, ülkenin Türk dünyası ile olan ilişkilerini derinleştirme yönünde attığı adımları ve artan rolünü de gözler önüne serecek. Zirvenin ardından liderler arasında ikili temasların da yapılması bekleniyor.