Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü: Ukrayna ve Gazze mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-Fransa ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, Türkiye’nin barış sürecine katkı sağlamaya hazır olduğunu vurgularken, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi planını kabul edilemez bulduğunu belirtti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak ve adil, kalıcı bir barış sağlamak için çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Türkiye’nin, savaşan tarafları müzakere masasına getirebilen bir ülke olarak barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.
Erdoğan ayrıca, Filistinlilerin Mısır, Ürdün veya başka bir üçüncü ülkeye göç ettirilmesi planının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Görüşmede, iki NATO müttefiki lider, Türkiye ve Fransa’nın yeni dönemde daha koordineli çalışması konusunda mutabakata vardı.