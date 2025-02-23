Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü: Ukrayna ve Gazze mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye-Fransa ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, Türkiye’nin barış sürecine katkı sağlamaya hazır olduğunu vurgularken, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi planını kabul edilemez bulduğunu belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

"TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIR" VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak ve adil, kalıcı bir barış sağlamak için çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Türkiye’nin, savaşan tarafları müzakere masasına getirebilen bir ülke olarak barış görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

GAZZE PLANI'NA TEPKİ: "KABUL EDİLEMEZ"

Erdoğan ayrıca, Filistinlilerin Mısır, Ürdün veya başka bir üçüncü ülkeye göç ettirilmesi planının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Görüşmede, iki NATO müttefiki lider, Türkiye ve Fransa’nın yeni dönemde daha koordineli çalışması konusunda mutabakata vardı.