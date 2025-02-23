Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde geçerli 1547 oyun tamamını alarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Erdoğan, "8. Olağan Büyük Kongremizi büyük bir başarıyla tamamladık. Şahsımı bir kez daha Genel Başkanlığa layık gördüğünüz için her birinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.