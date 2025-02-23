Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi

İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde geçerli 1547 oyun tamamını alarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Erdoğan, "8. Olağan Büyük Kongremizi büyük bir başarıyla tamamladık. Şahsımı bir kez daha Genel Başkanlığa layık gördüğünüz için her birinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde geçerli 1547 oyun tamamını alarak Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Tarihi kongrede konuşan Erdoğan, delegelere teşekkür etti.
AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'ni büyük bir başarıyla tamamladıklarını belirten Erdoğan, "Şahsımı bir kez daha Genel Başkanlığa layık gördüğünüz için her birinize kalpten teşekkür ediyorum." dedi.