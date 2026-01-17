Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD heyetiyle görüştü

Kategoriler
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da akşam saatlerinde dikkat çeken bir görüşmeye katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) heyeti ile bir araya geldi. Erdoğan MÜİAD heyetini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı.
Görüşmede Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.