Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD heyetiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da akşam saatlerinde dikkat çeken bir görüşmeye katıldı.

ERDOĞAN MÜSİAD'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) heyeti ile bir araya geldi. Erdoğan MÜİAD heyetini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

BASINA KAPALI TOPLANTI

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı.

Görüşmede Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı.