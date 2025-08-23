Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Zafer Haftası’nda 350 genç TCG Anadolu’da

Zafer Haftası kapsamında TCG Anadolu gemisiyle 250 genç Zafer Yolculuğu'na çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerin yolculuğu üzerine sosyal medyadan yaptığı açıklamasında denizlerdeki atılımların önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Zafer Haftası’nda 350 genç TCG Anadolu’da
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 03:26
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 03:29

Cumhurbaşkanı , Zafer Haftası dolayısıyla 350 gencin gemisinde Zafer Yolculuğu'na çıktığını belirterek, "Son yıllarda denizlerimizde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yapmış olduğumuz savunma sanayisi hamleleri, bağımsızlığımızın ve caydırıcı gücümüzün en güçlü teminatıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Zafer Haftası’nda 350 genç TCG Anadolu’da

"SAVUNMA SANAYİ HAMLELERİ BAĞIMSIZLIĞIMIZIN VE CAYDIRICI GÜCÜMÜZÜN TEMİNATI"

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki hafta idrak edeceğimiz Zafer Haftası vesilesiyle TCG Anadolu gemimizde 350 gencimiz Zafer Yolculuğu'nda. Son yıllarda denizlerimizde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yapmış olduğumuz savunma sanayisi hamleleri, bağımsızlığımızın ve caydırıcı gücümüzün en güçlü teminatıdır. TCG Anadolu'muz da bu vizyonun en önemli sembollerinden biri olmuştur. Milli imkanlarla inşasına devam ettiğimiz yeni denizaltılarımız, modern savaş gemilerimiz ve büyüyen filomuzla kahraman ordumuz, çok şükür artık sadece kendi sahillerini değil, bölgesinin huzurunu ve güvenliğini de koruyacak kudrettedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Zafer Haftası’nda 350 genç TCG Anadolu’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu ile bu yolculuğa çıkan gençleri ve etkinliğe öncülük eden Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Zafer Haftası’nda 350 genç TCG Anadolu’da
