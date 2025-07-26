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 | Özge Sönmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi

Eskişehir’deki orman yangınına müdahale ettikleri sırada şehit düşen Sercan Utni ve Hilmi Şahin’in aileleriyle telefonla konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, başsağlığı mesajı diledi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 10:50
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 10:50

’deki sırasında alevler arasında kalarak olan 10 kişiden Denizlili Sercan Utni ve Hilmi Şahin, memleketleri Beyağaç’ta toprağa verildi.
Ailelere ziyaretinde bulunan AK Parti Ekonomik İşler Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile AK Parti Milletvekili Nilgün Ök, yangında evlatlarını kaybeden şehit anne ve babalarıyla görüşerek sabır diledi.

"ONLARIN EBEDİ ALEMDEKİ MAKAMLARIYLA YÜKSELECEKSİNİZ"

Zeybekci, şehit ailelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da telefonda görüştürdü. Nihat Zeybekci’nin telefonundan önce şehit Hilmi Şahin’in ailesi ile görüşen Erdoğan aileye başsağlığı diledi, acılarını paylaştığını ifade ederek; "İnşallah sizler de onların ebedi alemdeki makamlarıyla yükseleceksiniz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Eşim de yanımda. O’nun da sizlere selamları var" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailelerine başsağlığı diledi

"ÜZÜNTÜMÜZ ÇOK BÜYÜK"

Daha sonra şehit Sercan Utni’nin ailesiyle aynı şekilde görüşen ; "Öncelikle başımız sağ olsun... Rabbim cennetinde sözleri yavrunuza kavuştursun inşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Üzüntümüz çok büyük. Rabbim bizlere inşallah cennette şehitlerimizle buluşmayı nasip etsin. Eşimin de selamları var" diye konuştu. Şehit annesi de; "Sizler de selam söyleyin. Allah razı olsun. Hepinizden Allah’ım çok razı olsun" yanıtı verdi.

ETİKETLER
#orman yangını
#eskişehir
#şehit
#denizli
#cumhurbaşkanı erdoğan
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