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 | Özge Sönmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde iki oğlu ve damadını şehit veren 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen'i ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerini ziyaret etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 12:34
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 12:53

Cumhurbaşkanı , 'daki sırasında iki oğlu ve damadı olan Muzaffer Gülşen'i 'da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerini ziyaret etti

BİRİKTİRDİĞİ PARALARI FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARA BAĞIŞLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Erdoğan'a eşlik ettiği ziyarette, yaşlı kadın biriktirdiği paraları Filistinli çocuklar için bağışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerini ziyaret etti

ACISI HALA TAZE

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan 99 yaşındaki Muzaffer Gülşen, 15 Temmuz darbe girişiminde 2 oğlu ve bir damadını şehit verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne vatan nöbetine giden Mehmet Gülşen, Hakan Gülşen ve Lütfi Gülşen F-16 savaş uçağından atılan bomba sonucu şehit oldu. Oğullarının şehit düştüğünü bir gün sonra öğrenen Muzaffer Gülşen, darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen acısının hala taze olduğunu söyledi.

"GECE BİLE MEZARA GİTTİM"

Acısının hala ilk gün gibi olduğunu belirten Gülşen, "Acılı gün geçiyor, dayanılmaz ama dayanıyoruz ne yapalım. Allah güç veriyor da dayanıyoruz. 9 yıl olacak bu yıl" diye konuştu. Sık sık kabristana ziyarete gittiğini söyleyen Gülşen, "Gece bile gittim mezara. Oturdum ağlıyordum, söylüyordum ve onlarla konuşuyordum, uyuyakalmışım. Evde sanıyorum kendimi. Gece mezarlığa gidilir mi? Ben duramadım. Konuşun benimle dedim. Ağla bağır söyle, hak olmuyor" ifadelerini kullandı.
Evinde oturduğu koltuğun karşısına çocuklarının fotoğrafını koyan Gülşen, orada akşama kadar onları izlediğini ve başka yere oturmadığını kaydetti.

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