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 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye çağrısı: Herkesle görüşmeye açığız

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iştişare kampının son gününde konuştu. Siyasetçilerin millete karşı görevlerini yerine getirmesi gereken günlerden geçildiğini aktaran Erdoğan, "Söz konusu Türk milletinin istikbali ise biz herkesle konuşuruz" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 17:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndan kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Terörsüz sürecine ilişkin kritik mesajlar veren Erdoğan, siyasetçilerin millete karşı görevlerini yerine getirmesi gereken günlerden geçildiğini aktardı. Erdoğan, "Söz konusu Türk milletinin istikbali ise biz herkesle konuşuruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ AYAKTA ALKIŞLANDI

Muhalefete ümmetcilik üzerinden tepki gösteren 'ın "Bizi ümmetçilik yapmakla suçlayanlara şunu söylüyorum, ekranları başında biz izleyen milletime de sesleniyorum, biz Türk milletindeniz. Hz Muhammet'in ümmetindeniz, biz sadece bugünden değil kalu beladan beri ümmetin sevdalısıyız" sözleri ayakta alkışlandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İstişare ve değerlendirme oturumunda katılımcı arkadaşlarımız kabine üyelerimize sorularını sordular, sorunları ilettiler, önerilerini aktardılar. Genel Sekreterimiz tespitleri yaptı, soruların cevaplarını hazırlayıp kendilerine ayrıca takdim edeceğiz.

"TÜRKİYE YÜZYILI SÜRECİNDE YENİ DÖNEMİN KAPISI AÇIKLIYOR"

Terörsüz Türkiye süreci en önemli gündem başlıklarımızdan biriydi. Bu konuda genel başkanvekilimizin kapsamlı bir sunumu oldu. Terörsüz Türkiye süreci istişare toplantımızın en önemli başlığıydı... Türkiye Yüzyılı sürecinde yeni dönemin kapısı açıklıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye çağrısı: Herkesle görüşmeye açığız

"TERÖR PRANGASINDAN TAMAMEN KURTULMANIN EŞİĞİNDEYİZ"

Terör prangasından tamamen kurtulmanın eşiğindeyiz. Kimsenin süreci akamete uğratmaya, böyle bir meselede küçük hesaplar yapaya hakkı yoktur. Hayatta ve siyasette her şeyin telafisi olur ama 86 milyonun huzurunu etkileyecek böylesi hayati meselede işi yokuşa sürmenin telafisi olmaz. Benim milletim bunu affetmez. Siyasetçilerin millete karşı görevlerini yerine getirmesi gereken günlerden geçiyoruz. Söz konusu Türk milletinin istikbali ise biz herkesle konuşuruz.

"BİZ 3 PARTİ OLARAK BU SÜRECİ SONUNA KADAR SELAMETLE GÖTÜRMEKTE KARARLIYIZ"

Bu yeni dönem AK Parti'ye Milliyetçi Hareket Partisi'ne değil tüm siyasi aktörlere önemli mesuliyetler yüklemektedir. Parti yöneticilerinin sürece dahil olmalarını önemli görüyoruz. Biz 3 parti olarak bu süreci sonuna kadar selametle götürmekte kararlıyız. Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandığı dönemde ülkemizi hak ettiği yere ancak böyle taşıyabilir ve büyük ve güçlü Türkiye'yi ancak böyle kurabiliriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye çağrısı: Herkesle görüşmeye açığız

"BİZİM ÜMMETÇİLİKLE SUÇLUYOR"

Son dönemde yürütülen sokak tehditlerini, kanunsuz eylemleri, şuursuz siyasi söylemleri son 23 yılda yaşadıklarımızdan bağımsız göremeyiz. Bu sefer figüranlar farklı ama oyun aynı. Biz bu tiyatroyu çok seyrettik. Dünyada kartlar yeniden karılıyor ve Türkiye yine kendi iç gündemi ile meşgul edilerek dışarıda bırakılmaya çalışılıyor. Ülkemizin stratejik hamleleri de baltalamaya çalışılıyor.

MUHALEFETE BOYKOT TEPKİSİ

Milli markalara boykot ile ekonomi programımıza zarar verilmeye çalışılıyor. CHP ve başındaki karikatür tipin tüm çırpınışlarına rağmen kendilerini ciddiyet almama sebebimiz budur. Biz kiminle, hangi güç odakları ile mücadele ettiğimizin gayet farkındayız. Bizim muhatabımız kuklalar değil, kuklacılardır. Biz böyle söyleyince beyler rahatsız oldular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye çağrısı: Herkesle görüşmeye açığız

"ÜMMETİN BİRLİĞİNİ, DİRLİĞİNİ SAVUNMAK NE ZAMANDAN BERİ SUÇ OLDU"

Bizim dünkü kardeşlik manifestomuz bir insanı niye rahatsız eder. Türkler, Kürtler ve Arapların kucaklaşmasından bu ülkenin bir evladı niçin rahatsız olur. Bizi ümmetçilikle suçluyor. Ümmetin birliğini, dirliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu.

"TABİİ BUNLAR ÜMMET BİLİNCİ NEDİR BİLMEZLER"

Tabii bunlar ümmet bilinci nedir bilmezler. Bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmemizin neresi yanlış be gafiller. Milletin inancından ve değerlerinden bu kadar mı kopuksunuz. Ne yapacaksınız, batılı patronlarınızın kılıcını kuşanıp Türkler Kürtler Araplar arasında fitne mi yayacaksın, nefreti mi yayacaksın, kavgayı mı büyüteceksin. Allah bunlara akıl izan ve basiret versin. Bizi ümmetçilik yapmakla suçlayanlara şunu söylüyorum, ekranları başında biz izleyen milletime de sesleniyorum, biz Türk milletindeniz. Hz Muhammet'in ümmetindeniz, biz sadece bugünden değil kalu beladan beri ümmetin sevdalısıyız"

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