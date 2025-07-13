Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'ittifak' cevabı

Terör örgütü PKK'nın Terörsüz Türkiye süreci kapsamında silah bırakmaya başlamasının ardından beklenen tarihi konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti, MHP, DEM olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın 'ittifak' mesajı olarak nitelendirilen sözlerine CHP lideri Özgür Özel'den cevap geldi.

parti olarak yıllardır teröre karşı olduklarını belirterek, "Hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye'nin arkasındayız. Biz barışın da demokrasinin de teminatıyız. Biz hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye istiyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Büyükşehir Belediye binasının arkasında "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitinge katıldı. Malatya'nın tarih boyunca darbeler karşısında dik durduğunu ifade eden Özel, darbelerde ana muhalefet partisinin de ne yapacağının önemli olduğunu belirtti.

"DARBEYE KARŞI HEP BİRLİKTE DURMAK GEREKİR"

Özel, ana muhalefet partisi olarak 15 Temmuz gecesi vakit kaybetmeden muhataplarını aradıklarına işaret ederek, "AK Parti'nin o güne kadar bize yaptıklarını, dediklerini bir kenara bıraktık ve darbeye karşı Meclis'te hep beraber direndik çünkü biz biliyoruz, darbe milletin iradesini hedef alır. Kim milletin seçtiğine darbe yapıyorsa, karşısında hep birlikte durmak icap eder. O gün o zor sınavdan hepimiz alnımızın akıyla çıktık." dedi.

"SEÇİM SONRASI KABAHATİ MİLLETTE ARAMADIK"

Seçimlerin ardından kabahati hiçbir zaman millette aramadıklarını dile getiren Özel, şöyle konuştu:

"Malatya'da düşük oylar aldık, 1977'den beri tek belediyeye ulaşamadık, yüzde 23 aldık, 2019'da 4 parti birlikte, 2023'te 6 parti birlikte yüzde 25 aldık ama Malatya'ya kızmadık. Çalıştık, 'Malatya'yı anlamalıyız, dinlemeliyiz, onun yanında olmalıyız, günü gelince takdir ederse biz kazanırız' dedik."

ERDOĞAN'IN 'İTTİFAK' MESAJINA CEVAP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuşmasını hatırlatan Özel, "CHP olarak yıllardır teröre karşıyız. Hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye'nin arkasındayız. Biz barışın da demokrasinin de teminatıyız. Biz hem terörsüz hem demokratik bir Türkiye istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye sürecinde AK Parti, MHP, DEM olarak beraber yürümeye karar verdik" sözlerini değerlendiren Özel, "Bir çatı kuracak, çatıda vatandaşlık bilinci değil ümmet bilinci olacak. Ve aklı sıra bunun üzerinden yeni bir ittifakla yürüyecek. Ümmetçilik üzerinden sana hesap yaptırmayız. Biz bu işi Türkiye ittifakıyla nasıl yendiysek yine yeneceğiz. Buradan bütün CHP’lilere sesleniyorum, asla ve asla korkmayın. Efendim yeni bir ittifak kurulur, orada hiçbir partiyi de hor görmeyin." dedi.