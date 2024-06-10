Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Ateş'in eşi ile görüşecek

10 Haziran 2024 15:33 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 16:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşeceği açıklandı. İletişim Başkanlığı, görüşmenin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini kaydetti.

İletişim Başkanlığı kaynakları görüşmenin önümüzdeki günlerde yapılacağını açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüştü.

CHP yönetimine teşekkür eden Ateş, "Sinan'ın dost bildikleri düşman, düşman bildikleri dost oldu. Bunu çok acı bir şekilde tecrübe ettik" ifadelerini kullandı.