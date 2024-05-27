Devlet Bahçeli'den Sinan Ateş açıklaması: Ülkücü katilleriyle hesaplaşacağız

27 May 2024 14:15 - Güncelleme : 27 May 2024 14:35

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kimisi 20'sinde, kimisi 40'ında, 50'sinde her biri tertemiz kanlarıyla bu vatanı suladı. Destan oldular, dilden dile anlatıldılar. Duruş oldular, nesilden nesle anıldılar. Mücadele oldular, devirlerin ve dönemlerin üstünden atlattılar. Şahadet şerbetinden içip milletimizin önünü aydınlattılar. Ülkücü şehitlerimiz ölmedi, diridir. Manen şehitlerimizle birlikte nefes alıyor, hedeflerimizin rotasını beraber çiziyor, mahşer günü geldiğinde onlarla kucaklaşmanın hasretini çekiyoruz. Onlara mahcup olmak istemiyoruz. Bu nedenle hain saldırılara cesaretle direniyor, yalan ve iftiralara göğüs geriyoruz. Ülkücü olmanın zor, ülkücü kalmanın daha zor olduğu bir dönemde ülkücü görünen, ülkücülükten geçinen muhterislerin kirli oyunlarını teker teker bozuyoruz.

Geçmişte ülkücülerin dökülen kanlarında vebali bulunan çevrelerin bugünlerde strateji değiştirip içimizi karıştırmaya, aramıza sızmaya teşebbüs etmelerini hayretle ve dikkatle takip ediyoruz. Dünün ülkücü katillerinin sözde ülkücü savunması yapması tam bir yutturmacadır.

"ELİNDE ÜLKÜCÜ KANI TAŞIYAN ALÇAKLARLA HESAPLAŞMAYA HAZIRIZ"

Maskelenmiş menfur yüzlerin deşifresi amacıyla, bunun yanı sıra elinde ülkücü kanı taşıyan alçaklarla hesaplaşmayı buradan teklif ediyor, buna hazır olduğumuzu söylüyorum. Halk TV, Now TV, Sözcü TV başta olmak üzere itibar cellatlığına soyunan haksız iddialarda bulunan, şerefsizliğin kisvesine bürünen kim varsa mahkemede dinlenmelerini, ifadelerinin alınmalarını, varsa bilgi ve belgelerini mahkemeye sunmalarını istiyor, bu konuda adli müracaatımızı en kısa sürede gerçekleştireceğimizi şehitlerimizin manevi huzurunda ilan ediyorum. Hesaplaşacağız, sonuçta ise müfterilerle helalleşmeyeceğiz. Bunların hepsinin üstünden geleceğiz. Münafık tezgahların, müşrik planların, maske takmış komünist taktiklerin kutlu davamız etrafında döşemeyi amaçladığı nifak ve fesat mayınları yakında kendilerini patlatacak ve rezil edecektir. Bizden olmadığı halde bizle ilgili konuşup bilirkişilik taslayan kokuşmuş zevatın kuyruk acısını biliyor, onların bu acısını daha da şiddetlendirmek için bundan sonra daha fazla çalışacağımızın sözünü veriyorum.

Cumhur İttifakı'nı zafiyete uğratmak, terör örgütünün siyasi uzantısına yönelik tepkimizi azaltmak maksadıyla bir senaryo kapsamında üzerimize gelenlerin, dış bağlantılı ajanlarla iş birliği halinde Türk düşmanlığı yapanların alayını paramparça etmek ecdadımıza ve tarihimize haysiyet borcumuzdur.

Ülkücü şehitlerimizin emaneti başımızın üstündedir. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Biz hayatta olan dava insanlarımızı da şehit düşen dava insanlarımızı da şeref biliyoruz. Ülkücü şehitlerimizin aziz hatıralarıyla beraberiz."

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