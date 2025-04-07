Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye lideri Şara ile bir araya geliyor! Uzman isim açıkladı: Masada İsrail var

Suriye Arap Cumhuriyeti lideri Ahmed el-Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya geliyor. Esad'ın devrilmesiyle yeni yönetimin başına geçen Şara 1 ay önce de Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Kritik görüşmenin detayları da konuşulmaya başlandı. Suriye'de başlayan İsrail tehdidine karşı önlem almak isteyen her iki ülke, ortak bir plan üzerinden İsrail'e karşı birlik olarak tehlikeyi bertaraf etmeyi amaçlıyor. Konuyla ilgili Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan Uluslararası ilişkiler Uzmanı Yeliz Albayrak; 'İsrail ile Gazze arasında yaşanan rehine takası İsrailli vatandaşlar tarafından başarısızlık olarak değerlendiriliyor. Bu değerlendirme de Netenyahu'nun geleceğini tehlikeye düşürüyor. Bu algıyı kırmak için Suriye'yi karıştırmak istiyor.' Dedi. İşte dikkat çeken röportajın detayları...

Suriye'de yeni dönemin başlamasıyla beraber, kalkınma anlamında yapılacak projeler de görüşülmeye başlandı. Geçici hükümetin başına geçen Ahmed el-Şara geçtiğimiz ay Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Yapılan görüşme sonrasında her alanda iş birliğinin altı çizildi.

Suriye'de yaşanan son gelişmelerden sonra tekrardan Türkiye'ye gelecek olan Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgedeki İsrail tehdidi hakkında görüşme gerçekleştirecek.

Kritik İsrail görüşmesini tgrthaber.com'a değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Yeliz Albayrak; Netenyahu kendi geleceği için Suriye'yi karıştırmak istiyor. Oluşan karışıklık neticesinde bölgeye girmek isteyen İsrail, Türkiye'yi de tehdit olarak görüyor.' ifadelerini kullandı.

İşte dikkat çeken röportajın detayları:

İSRAİL YAYILMACI POLİTİKASINA DEVAM ETMEK İSTİYOR!

Suriye, üniter yapısını toparlamaya ve güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Ancak İsrail’in işgalci tavrı, bu süreci tehdit ediyor. İsrail, stabil olmayan rejimleri karıştırmayı ve kontrol etmeyi tercih ediyor.

Türkiye, Suriye’nin yeniden yapılanmasında askeri, danışmanlık ve güvenlik desteği sağlıyor. T-4 ve Palmiye gibi üslerin kurulmasında Türkiye'nin büyük ve özel katkıları oldu. İsrail de Türkiye’yi kendi yayılmacı planlarına tehdit olarak gördüğü için tehditler savurarak belirli güç denemeleri yapıyor.

NETENYAHU BAŞARISIZ OLDU!

İsrail 2 yıla yakın süredir Gazze'de bombardımana devam ediyor. Hamas'ın kısıtlı imkanlarla verdiği mücadeleye karşı başarı elde edemeyen

Netanyahu, yayılmacılığı ve saldırganlığı iç politikada eleştirileri bastırmak ve iktidarını sürdürmek için kullanıyor. Gazze’deki başarısızlıklar sonrası Suriye’deki hamlelere karşı gelmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek olan Şara, birlikte hareket etmek isteyecek.

Suriye’nin yeni yapısında Türkiye’nin yol göstericiliği çok önemli.

Yakın zamanda Şam’dan yetkililerin Türkiye’ye gelmesiyle güvenlik, ekonomi ve altyapı gibi konularda işbirlikleri gündemde olacak.

TÜRKİYE EN BÜYÜK GÜVENCE!

İsrail'in, Suriye'de yapmak istediği yayılmacı ve işgal politikalarına karşı Şara ve yönetiminin en büyük güvencesi Türkiye olarak konuşuluyor. Bölgede bulunan PYD ve uzantıları yavaş yavaş geri çekilerek önemli stratejik bölgeleri yeni hükümete bırakıyor.

Bölgede yaşanan tüm gelişmeler Ankara'da masaya yatırılacak. Şara- Erdoğan görüşmesinin ardından bölgede kritik adımlar görebiliriz.